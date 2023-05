Á. B.;

Szijjártó Péter;

2023-05-22 15:04:00

Szijjártó Péter az embercsempészekről: jobb, ha minél előbb elhagyják az országot

A politikus szerint a határellenőrzés bevezetésével fenyegetni nem új dolog, mert ez az intézkedés egy ideje már él.

„Tegnap késő este valóban felhívott Alexander Schallenberg kolléga, jelezte, hogy számukra kétségeket és problémát jelent, vagy kérdőjeleket jelent ez az ön által is hivatkozott magyar intézkedés” - jelentette ki hétfői, brüsszeli sajtótájékoztatóján a külgazdasági és külügyminiszter, az Európai Unió (EU) külügyminisztereinek találkozójáról.

Szijjártó Pétert itt azzal a kormányrendelettel kapcsolatban kérdezték, amely szerint az embercsempészek úgynevezett „reintegrációs őrizetbe” kerülhetnek. Ez azonban a gyakorlatban lényegében a bűnözők szabadon engedését jelenti, mivel azt senki sem ellenőrzi, hogy 72 órán belül valóban elhagyják-e az országot. A lépés miatt bekérették a bécsi magyar nagykövetet.

A tárcavezető azt hangoztatta, hogy ez az intézkedés egy szuverén magyar döntés, az nem irányul egyetlenegy szomszédos országgal szemben sem, semmifajta szomszédos országbeli specifikumot nem tartalmaz. Az pedig, hogy Ausztria határellenőrzést foganatosít a magyar-osztrák határon, ez sajnos nem új, ugyanis ellentétben a schengeni megállapodás szellemiségével, most már hónapok vagy évek óta látjuk azt, hogy az osztrákok nehezítik magyar és más állampolgárok belépését Ausztriába - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, miközben az osztrákok szabadon jöhetnek be Magyarországra várakozás nélkül, addig esetenként hosszú várakozást követően léphetnek csak be Ausztriába. „A határellenőrzés bevezetésével való fenyegetés, az nem új, mert hogy az már történik jó néhány hónapja, vagy akár már éve is” - osztotta meg álláspontját.

Később egy kérdésre kifejtette, ő ezt úgy fogja fel, hogy a kormány külföldi bűnözőket utasít ki az országból. Jobb is, hogyha elhagyják az országot, és jobb is lenne, hogy többet nem is jönnének mifelénk, és nem is gondolnának arra, hogy mifelénk jöjjenek - magyarázta.

Szintén egy kérdésre válaszolva beszélt azon értesülésről, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy lehallgatási jegyzőkönyv szerint egyszer felvetette a Barátság-kőolajvezeték felrobbantását.

Szijjártó Péter szerint a megbeszélésen próbáltak erről nem tudomást venni. Tehát ami nekik egy kicsit is ciki lehet, ami kicsit is kényes lehet, arról úgy csinálunk, mintha nem létezne és nem beszélnek róla. Látjuk, hogy azért a liberális, fantasztikusan tárgyilagos és szabad európai sajtóban sem vetett nagy hullámokat ez a hír - fejtegette. Ezt követően egy gondolatkísérletbe kezdett, miszerint hogy ha más személyeket helyettesítünk be, meg esetleg más ország szempontjából kritikus energiainfrastruktúrát ebbe a hírbe, akkor annak milyen hatása lett volna. Nyilvánvalóan ez egy kényes ügy azok számára, akik háborús retorikát visznek és akik még mindig hisznek abban, hogy van katonai megoldás és ezt próbálják elhallgatni - értékelt Szijjártó Péter.