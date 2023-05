MTI-Népszava;

EU;Ukrajna;OTP;Orbán Viktor;katonai segély;blokkolás;kioktatás;

2023-05-23 14:58:00

Orbán Viktor: Ha Ukrajnának szüksége van pénzügyi támogatásra, akkor ne tegye feketelistára a vállalatainkat

A magyar miniszterelnök azután oktatta ki éles hangon az Oroszország által tizenöt hónapja megtámadott szomszédunkat, hogy az OTP-t háborús szponzorrá nyilvánító ukrán döntés miatt Szijjártó Péter külügyminiszter német kollégájával a nyílt színen veszekedett.

Ha szükségetek van a pénzünkre, tanúsítsatok tiszteletet, és ne szankcionáljátok a vállalatainkat – vetette oda az ukránoknak Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden a katari gazdasági fórumon egy felvetésre válaszolva, amely azt állította, hogy „Ukrajnában egy magyar bank működését korlátozzák”. Az állami hírügynökség nem írja le a nevét, de nem másról, mint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bankról (OTP) lehet szó, bár – ahogy azt a Népszava is megírta – a hazai pénzintézet háborús szponzorrá nyilvánításának valójában nincs jogi következménye, nincs szankcionálva, így a működését sem korlátozzák.

Orbán Viktor erre külön nem tért ki, csak megismételte, hogy szerinte „elvi kérdés, hogy ha egy ország, mint Ukrajna, pénzügyi támogatást vár tőlünk, akkor tanúsítson tiszteletet, és ne tegye feketelistára a vállalatainkat”. Az ukránokat kioktató felszólítás közvetlen előzménye, hogy a Politico keddi cikke szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Annalena Baerbock német külügyminiszterrel nyilvánosság előtt veszekedett az OTP miatt az uniós külügyminiszterek hétfői, brüsszeli találkozóján. A szem- és fültanúk szerint civilizált hangnemű, de éles vita folyt Ukrajna támogatásának a magyar vétójáról.

Amint arról lapunk elsőként beszámolt, az ukrán Nemzeti Korrupció-megelőzési Ügynökség (NAZK) május 4-én a háború szponzorának minősítette az OTP-t, az Orbán-kormány pedig arra hivatkozik, hogy nem hagyja jóvá további katonai segély folyósítását Ukrajnának, amíg le nem szedik az OTP-t a háborús szponzorok listájáról.

A NAZK azzal indokolta, hogy felvette a magyar bankot a listára, hogy az OTP továbbra is jelen van Oroszországban, és kedvezményes hitelnyújtási feltételeket biztosít – beleértve a törlesztések halasztásának lehetőségét – a mozgósítás során behívott vagy szerződéses orosz katonák számára is. Az ottani leányvállalatok a 377-FZ jelzésű oroszországi törvényre is hivatkoznak, amely a „különleges katonai műveletben” (háborúban) részt vevő katonákra is kiterjed, a jogszabályban pedig külön említik is a szakadár „Donyecki és Luhanszki Népköztársaságot”.