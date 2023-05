Doros Judit;

választás;Parlament;Országgyűlés;rágalmazás;becsületsértés;panasztörvény;

2023-05-23 19:45:00

Az Alkotmánybírósághoz fordul a választási törvény módosítása miatt a Párbeszéd

Szigorodnak az időközi választás szabályai, nem fenyegeti a panasztörvény a „magyar életmódtól” eltérően viselkedőket, és nem büntetik a sajtó útján elkövetett becsületsértést, rágalmazást, ha az nem sérti mások méltóságát – ezekről is döntött kedden a parlament.

– Cinikus módon, a társadalmi vitát ezúttal is nélkülözve, a jövő júniusi önkormányzati (és EP) választásokat is befolyásoló módon, önkényesen változtatott a választási szabályokon a fideszes a parlamenti többség, ezért a párt az Alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért – jelentette be a Párbeszéd azt követően, hogy az országgyűlés szigorított a kompenzációslista-állítás szabályain. Eszerint ilyen listát mostantól a tízezernél több lakosú településen csak az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek legalább kétharmadában ki tudott állítani jelöltet – az eddigi szabály ezt az arányt 50 százalékban határozta meg. Határoztak arról is, hogy törvény hatályba lépése után a jövő évi önkormányzati választásig már nem tűzhető ki időközi választás, a már kitűzöttek pedig elmaradnak, kivéve, ha a kampány már elindult. Ott, ahol időközi választás már nem tűzhető ki, listáról kell pótolni az egyéni mandátumot vesztett képviselőt.

A képviselők keddi döntése nyomán kikerült a Novák Katalin köztársasági elnök által vitatott passzus az úgynevezett panasztörvényből. Uniós irányelv kötelezi Magyarországot, tegye lehetővé a korrupcióval, egyéb visszaélésekkel kapcsolatos anonim bejelentéseket, ám ezt a fideszes többség „kiterjesztette” a „magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre tekintettel benyújtható” bejelentésekre is. Ezt sokan egyfajta házmestertempónak nevezték, mondván, bárkit fel lehet ez alapján jelenteni, akinek az életmódja valakinek nem tetszik, s ez különösen a gyermeket nevelő meleg házaspárokat teszi célkeresztbe. Az államfő megfontolásra visszaküldte az áprilisban elfogadott törvényt, amiről most újra voksoltak.

A jövőben nem büntetendő rágalmazás vagy becsületsértés miatt az, aki ezt sajtótermék vagy médiaszolgáltatás útján követi el, ha azzal nem sérti mások emberi méltóságát – így módosították a büntetőtörvénykönyvet a képviselők. Változnak a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó szabályok is: egy átláthatóbb fogvatartotti besorolási rendszert alakítanak ki, s egy kreditrendszer szerint, az elítélt magatartása, teljesítménye alapján sorolják majd ebben előre-, vagy vissza az elítéltet.

Szintén parlamenti döntés nyomán egyszerűsödik a jövőben a közműszolgáltatások rendszere, például ügyfélváltozás esetén megszűnik a kötelező helyszíni ellenőrzés, ha pedig több szolgáltatást is nyújt egy cég, akkor elég csak az egyiknél bejelenteni az adatváltozást, azt automatikusan átvezetik majd a többinél is.