M.A.;

Gálvölgyi János;

2023-05-23 22:41:00

Gálvölgyi János: Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem

A színművész üzenetét lánya, Gálvölgyi Dorka osztotta meg a Facebook-oldalán.

„Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, köszönöm, hogy hittek a gyógyulásban, köszönöm az orvosok és az ápolószemélyzet emberségét, szakmai tudását, melyet alulfizetni ugyan lehet, de igazán megbecsülni talán soha. Köszönöm az értem mondott imákat, és köszönöm a most meglepően kis mértékű alpári üzeneteket. De ők is mi vagyunk. 55 év színpadon eltöltött idő most bebizonyította számomra, ha ennyi embernek okoztam az életében talán pár percnyi örömöt, nem éltem hiába. És remélem, hamarosan találkozunk!” – tolmácsolta édesapja szavait Gálvölgyi Dorka kedd este a Facebook-oldalán.

A színművész lánya hozzátette: ezeket a sorokat nem ő írta le, hanem édesapja.

Mint korábban lapunk is hírt adott róla, Gálvölgyi János lányai egy videóban jelentették be, hogy édesapjuk túl van az életveszélyen és jól reagál a kezelésekre.