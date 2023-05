Á. B.;

„Maga egy gazember, akivel nem állok szóba” – felelte Bayer Zsolt, amikor megkérdezték tőle, milyen szívességet kért Völner Páltól

Így továbbra is csak találgathatunk, milyen üzenetet írt a bukott igazságügyi államtitkárnak.

Röviden és tömören elintézte a 24.hu érdeklődését a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a korrupcióval vádolt volt fideszes államtitkár, Völner Pál a többi között arról beszélt kedden a Fővárosi Törvényszéken, hogy szerinte több üzenet is azt igazolja, miszerint tudták róla, hogy segítőkész. Éppen ezért egyebek mellett politikusok, magánemberek is megkeresték.

Példaként említette, hogy Bayer Zsolt is egy egészségügyi, egészen pontosa kórházi ügyben kért tőle segítséget. Ezt egyébként bizonyítékként becsatolta a bíróságra.

Mivel a tárgyaláson nem derült ki több az üzenet tartalmáról, ezért a portál több kérdést tett fel a NER verbális öklének. Arra volt kíváncsi, pontosan milyen szívességet kért Völner Páltól, miért volt szüksége egy államtitkár segítségre. Emellett megkérdezték tőle, adott-e bármilyen ellenszolgáltatást a politikusnak.

– válaszolta Bayer Zsolt.

A publicista reakciója némiképp érthető, ugyanis a 24.hu-nek attól a munkatársától kapta a kérdéseket, aki korábban a várbéli lakásszerzésének körülményeiről készített cikket. Először hazudott, majd később elismerte a történteket, és ugyan pert is indított a portál ellen, veszített.