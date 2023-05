M.A.;

Gálvölgyi János;

2023-05-28 22:18:00

Gálvölgyi János: Annyi köszönet nincs, amennyi szeretetet kaptam

A színművész elmondta, hogy fizikailag jól van, a hangja még nem az igazi, de reméli, hogy pár napon belül az is a helyén lesz.

Élőben jelentkezett be az ATV stúdiójában Gálvölgyi János. A művész a Heti Napló című műsorban azt mondta, „köszönöm az érdeklődést, és köszönök szépen mindent”. Mint fogalmazott, annyi köszönet nincs, amennyi szeretetet kapott mind kórházi tartózkodása, mind születésnapja kapcsán.

Beszélt arról is, hogy fizikailag jól van, a hangja nem az igazi, de reméli, pár napon belül az is a helyén lesz. Minél előbb szeretne visszaadni valamit abból a szeretetből, amit kapott, ha pedig ez a színpadi szereplésében kimerül, annak szívből örül – tette hozzá.

Korábban Hernádi Judit számolt be arról, hogy már otthonában gyógyul Gálvölgyi János. Kedden este lánya, Dorka osztotta meg édesapja szavait, aki már akkor is mindenkinek köszönetet mondott. Gálvölgyi János lányai pár nappal korábban egy videóban jelentették be, hogy édesapjuk túl van az életveszélyen és jól reagál a kezelésekre.