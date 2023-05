M. I.;

MOL;benzinár;árstop;Független Benzinkutak Szövetsége;

2023-05-31 20:59:00

A GVH-hoz fordulhatnak a kis magyarországi benzinkutak a Mol magatartása miatt

A vevőik egy része még mindig nem tért vissza.

Akár a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) is fordulhatnak a kis kutak a Mol tavaly velük szemben alkalmazott nagykereskedelmi gyakorlata miatt – tájékoztatta lapunkat nemrég hozott közgyűlési döntésükről Egri Gábor, a nagy láncokhoz nem tartozó töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke.

Mint emlékezetes, miután az Orbán-kormány tavaly februárban a nagykereskedelemre is kiterjesztette a hatósági árakat, a hazai piac nagy részét ellátó Mol nagykereskedelmi versenytársai abbahagyták tevékenységüket, így az összes töltőállomás ellátása az olajcégre hárult. A Molnál ugyanakkor a hozzájuk forduló, addigi beszállítóikat elvesztő, nagy láncokhoz nem tartozó kutak külön – mint később kiderült, korábbi ügyfeleinél kedvezőtlenebb - besorolás alá kerültek. Eladdig, hogy tavaly novemberben, finomítási fennakadásokra hivatkozva, a Mol, „új partnerei” üzemanyag-ellátását teljesen felfüggesztette. Igaz, az ezt követő néhány hét során hagyományos vevőiket, sőt saját hálózatukat is egyre kevesebb üzemanyaggal szolgálták ki. (Miután ez az országos üzemanyagellátás teljes összeomlásához vezetett, a kormány december elején eltörölte a hatósági árakat, amivel a piac is helyreállt.) Egri Gábor elmondása szerint a Moltól azóta se kaptak kedvezőbb ajánlatot, így készleteiket ismét a hatósági árak eltörlése nyomán visszatérő importőröktől szerzik be. Előzetes vizsgálataik szerint tavaly a Mol, egyedüli nagykereskedőként, versenytörvénysértő módon élt vissza velük szemben erőfölényével.

Bár márciusban az FBSZ még az uniós versenyszervek tájékoztatását fontolgatta, legfrissebb vizsgálataik alapján a GVH is felmerül lehetőségként. Az, hogy végül megindítják-e az eljárást, attól függ, hogy a tagság előteremti-e a beadvány megfogalmazásához szükséges, cégenként néhány tízezer forintot. Bár a kis kutak döntő többsége, a tavalyi, hatósági áras időszakot, az előzetes várakozásokkal szemben, túlélte, elvesztett vevőik egy része még mindig nem tért vissza - közölte az elnök. A tavalyi év negyedik negyedére beígért állami támogatásukat pedig a hatósági árak december eleji eltörlése „elsodorta” - fűzte hozzá Egri Gábor.

Korábbi megkeresésünkre a Molnál tagadták, hogy „új partnereik” ellátásának tavalyi korlátozásával megsértették volna a törvényeket. Közlésük szerint rendelkezésre álló készleteik függvényében igyekeztek minden igényt a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálni.