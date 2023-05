Népszava;

Budapesti Fesztiválzenekar;

2023-05-31 16:59:00

„Mindenki állt és tombolt” – a The Guardian, a The Times és a Wiener Zeitung is el volt ragadtatva a Budapesti Fesztiválzenekartól

Ötcsillagos kritikák sorát kapta Fischer Iván karmester és a Budapesti Fesztiválzenekar májusi európai turnéja során. Bécs, London, Brugge és Lipcse közönsége mind álló ovációval ünnepelte a magyar együttest. Többek között a The Guardian, a The Times, a Die Presse és a Wiener Zeitung kritikusai is elragadtatással írtak a BFZ koncertjeiről.

„Nagyon megérdemelte az álló ovációt a Fesztiválzenekar, ez a Mahler-előadás minden elemében ötcsillagos volt” – írta a The Times kritikusa a zenekar londoni hangversenye után, melyet a Royal Festival Hallban adtak. A cikk szerzője Mahler 9. szimfóniáját meghallgatva kifejtette: „Ezen a koncerten az együttes egyértelműen a legjobb formáját hozta őszinte, szívből jövő, virtuóz muzsikálással. Épp ilyen figyelemreméltó volt játékuk tiszta szépsége a vonósok telt, meleg tónusától a fenséges, nem evilági kürtszólóig.”

„Szinte elviselhetetlenül megindító, egész egyszerűen kimagasló” – a BFZ a The Guardian kritikusát is lenyűgözte, tőle is járt az öt csillag. „Ritkán hallani olyan szívből jövő lelkesedést a Royal Festival Hallban, mint a BFZ karizmatikus előadása után” – írja az Art Desk, utalva rá, hogy a koncertterem közönsége nem feltétlenül a szenvedélyességéről híres.

Nem csak a londoni, a bécsi koncert is nagy siker volt az újévi koncertközvetítésekből jól ismert Musikvereinban. A Die Presse kritikusa szerint Bartókot senki sem játszik jobban, mint Schiff András zongoraművész és a BFZ Fischer Iván vezényletével. „Öt csillag? Öt szívecske!” – írja a Wiener Zeitung szerzője ugyanerről a hangversenyről, kiemelve, hogy az együttes muzsikusai kórussá alakulva adtak ráadást. A koncerten részt vett Ernst Woller, Bécs tartományi parlamentjének elnöke is, aki Susanne Riegelnik festőművész egyik alkotását adta át Fischer Ivánnak, beszédében kiemelve, milyen fontos helye van Bécs kulturális életében a magyar együttesnek.

Egyértelműen a legjobb

A BFZ Brugge-ben rezidensként lépett fel, ami azt jelenti, több napos programokat vállalnak, ezúttal négy koncertet adtak: két nagyzenekari programjuk mellett egy kamarakoncert és egy Autizmusbarát Kakaókoncert is a turné részét képezte. „Felejthetetlen, fantasztikus, megindítóan gyönyörű, varázslatos” – a brugge-i Concertgebouw közönsége ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel illette a Fesztiválzenekar játékát.

Európai turnéjukat Johann Sebastian Bach városában, Lipcsében zárták, koncertjüket pedig, amelyet a Mahler Fesztiválon nem mindennapos álló tapsvihar követett, élőben közvetítette az Arte csatorna. A közönség egyik legelhivatottabb tagja, aki az esemény összes koncertjét végigülte, egyértelműen a BFZ hangversenyét találta a legjobbnak.

„A Gewandhaus közönsége 85 percen át lélegzetvisszafojtva hallgatta Fischer Ivánt és a BFZ-t” – írja a Leipziger Volkszeitung szerzője, aki szerint soha olyan csönd nem volt még ebben a koncertteremben, mint a Fesztiválzenekar koncertjén. A kritikus arra is kitért, milyen óriási lehetőségeket rejt magában az együttes speciális ülésrendje: „ez egy elképesztően homogén, megrészegítően sokszínű és rugalmas zenekar, amely lehengerlően virtuóz is egyben”.

Erről a zenekar menedzser-igazgatója, Erdődy Orsolya a következőket mondta: „Olyan energiák mozdultak meg ezen a Mahler-koncerten, hogy még Fischer Iván csokornyakkendője is lerepült. A 9. szimfónia utolsó hangja után Iván nagyon lassan engedte le a kezét, utána másodpercekig síri csönd volt az 1900 fős teremben, majd kirobbant a taps. Fantasztikus, elképesztő érzés volt a közönség soraiban lenni. Mindenki állt és tombolt!” A hangverseny ezen a linken visszanézhető: https://www.arte.tv/en/videos/113620-000-A/gustav-mahler-symphony-no-9/

A Budapesti Fesztiválzenekar legközelebb júniusban kel útra, akkor Spoletóban mutatják be Fischer Iván legújabb operarendezését, a Pelléas és Mélisandot, melyet a magyar közönség szeptemberben láthat majd a Müpában. Az augusztus is sok izgalmat tartogat, akkor ugyanis két világszerte elismert fesztiválon, a BBC Promson és az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztiválon adnak összesen hét koncertet, köztük egy Midnight Music és egy Közönség választ koncerttel – utóbbi esetében nincs előre meghirdetett program, a közönség a helyszínen szavazhatja meg, mit játsszon az együttes.