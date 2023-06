Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;Orbán Viktor;születésnap;tüntetés;diák;

2023-06-01 15:09:00

Újra tüntetnek a diákok, Orbán Viktor rá se hederített a tőlük kapott ajándékokra

Még a kolbász sem. Csütörtökön Budapesten és legalább 14 másik városban tartanak demonstrációt.

Újabb tanártüntetés lesz csütörtökön Budapesten és legalább 14 másik városban a Tanítanék Mozgalom és a noÁr Mozgalom kezdeményezésére. Így országszerte tiltakozó akciókat szerveznek a bosszútörvénynek is nevezett új pedagógus jogállási törvény tervezete, valamint a tüntető diákokkal szemben korábban könnygázt és tonfát bevető rendőri intézkedések ellen. Ezt megelőzően az Egységes Diákfront (EDF) több tucat aktivistája már kedd éjszaka lesátorozott és virrasztást tartott a Budai Várban Novák Katalin államfő hivatala, a Sándor-palota előtt.

A több naposra tervezett demonstráció célja, hogy emlékeztessék a köztársasági elnököt a pedagógusok jogait és szakmai szabadságát csorbító, munkaterheiket tovább növelő törvénytervezet elleni tiltakozásokra. Azt akarják elérni, hogy Novák – amennyiben a parlament elfogadja – ne írja alá a törvényt. Ezzel együtt pedig Orbán Viktor miniszterelnök születésnapját is megünnepelték. A kormányfő idén május 31-én lett 60 éves, ennek örömére a diákok kedd éjfélkor kölyökpezsgőt bontottak, szerda reggel pedig megkísérelték átadni első ajándékukat a Sándor-palota melletti, kordonokkal körbevett Karmelita-kolostornál: egy felkoszorúzott védősisakot. Hiszen a miniszterelnöknek nap mint nap egy veszélyes, lekordonozott “építési területen” keresztülhaladva kell munkába mennie. A sisak végül nem jutott el a címzetthez, a helyszínen lévő rendőrök sem voltak hajlandók továbbítani.

A szülinapi torta sem maradhatott el, ezt ebédidő környékén helyezték el a kordonok elé: a kormányfőnek szánt második ajándék egy szép szál kolbász volt, 60-as számgyertyával díszítve. A délután folyamán pedig egy focilabdát is kapott a miniszterelnök, amire diákok különféle üzenetetek írtak - ezt átrúgták neki a kordonok fölött. Az EDF egyik aktivistája a helyszínen azt nyilatkozta lapunknak, a kolbász elhelyezésekor látták Orbán Viktort elhaladni egy kocsiban, de nem szentelt sok figyelmet az ajándéknak.

Ottjártunkkor egyébként csak öten-hatan tartózkodtak a diáksátorban, az egyik középiskolás fiú szerint azért, mert a legtöbb társuknak órája volt. Mint mondta, délelőtt 11-ig ő is iskolában volt, de az utána következő órái elmaradtak, mégpedig tanárhiány miatt. Elárulta azt is, a múlt héten nyolc órája maradt el, mert nincs, aki megtartsa őket. Egy másik diák pedig azt mondta, a szóbeli érettségikre készül, azt pedig a Budai Várban is ugyanúgy meg tudja tenni, mint otthon. Beszámoltak arról is, egy idős házaspártól tegnap süteményeket kaptak ajándékba, egy másik támogatójuk pedig negyven adag paprikáskrumplit vitt nekik.

Terveik szerint csütörtök délután csatlakoznak a Tanítanék Mozgalom tüntetéséhez, de nem zárták ki, hogy a következő napokban visszatérnek a budai Várba.