Batka Zoltán;

bíróság;Fővárosi Törvényszék;Völner Pál;Schadl György;

2023-06-01 10:40:00

Schadl György sofőrje: Fel sem merült bennem, hogy a „barátom” Völner Pál lenne

Tovább folytatódott a Fővárosi Törvényszéken a Völner-Schadl per bizonyítási eljárása. Az ülés elején M. V. soron kívül nyilatkozatot tett, melyben maga mellett jobbára Völner Pál korrupcióval vádolt ex-államtitkár személyét próbálta tisztázni a vádak alól.

A korábban biztonsági őrként dolgozott, megtermett M. V.-t azzal vádolja az ügyészség, hogy 2018 óta Schadl György bizalmasaként tökéletesen tisztában volt annak korrupciós praktikáival, mivel ő és kolléganője, F. V. vették fel a hivatalos személyek korrupciójára szánt pénzt és ők továbbították Schadl Györgynek, aki azt átadta Völner Pálnak.

Schadl György utasítására a kivett korrupciós pénzekről F. V. „EgyenlegMoncsi” néven egy Excel-táblát is vezetett. Amikor M. V. Völner Pálnak vitt pénzt, akkor M. V.-nek egy „házipénztár” nevű táblázatba is be kellett vezetnie, hogy mikor és mennyi pénzt vett fel a volt államtitkár, majd ezeket az adatokat átvezették az „EgyenlegMoncsi” nevű Excel-táblába is.

M. V. feladata volt az is, hogy a beszervezett végrehajtói irodáktól Schadl Györgynek küldött összegeket átvegye, és elvigye az MBVK-elnök budaörsi páncélszekrényébe.

Az ügyészség mindezért 2 év 6 hónapos szabadságvesztést kér M. V.-re.

M. V. korábban ártatlannak vallotta magát, bíróság előtt nem tett vallomást, így a bíró, Tóth Erzsébet ismertette a rendőrség előtt tett vallomását.

Ebben M. V. állítása szerint nem ilyen jogcímen adták a pénzt. Schadl csak annyit mondott, hogy a „barátnak” kellett összekészítenie a pénzt. A tanúvallomásában M. V. úgy fogalmazott, „biztosan nem tudom, de szerintem Völner Pál volt az a barát”.

M. V. most a külön nyilatkozatában próbálta visszavonni a rendőrségi vallomásában szereplő valószínűsítést.

Szerinte az eljárásban érintett személyekkel nem volt megállapodása, hogy bármilyen bűncselekményt fog elkövetni. Ugyan valóban kapott borítékot Schadltől, hogy „barátomnak” vigyen pénzt, ám soha nem merült fel benne, hogy a „barátom” Völner Pál lenne.

A rendőrségi vallomását M. V. azzal magyarázta, hogy azért valószínűsítette Völner Pál nevét, mivel akkor már régóta előzetes letartóztatásban volt, „májusra pedig eljött a holtpont, hogy bármi aláírtam volna, hogy azonnal hazamehessek”. Úgy gondolta, hogy ezen múlik a szabadulása, így ezért írta alá azt a vallomást, amiben valószínűsítette, hogy Völnernek vitték a pénzt és ajándékot. Illetve azért, mivel látta, hogy F. V. is hasonló tartalmú vallomást tett.

Szerinte az excel táblázatban a kifizetéseknél szereplő „VP” monogram „akár Vizes Projekt is lehetett.” (Mint emlékezetes, Schadl korábban azt vallotta, hogy a „VP” egy ilyen monogramú magánszemélyt jelentett, ám nem Völner Pált. Később Schadl úgy módosította a vallomását, hogy a „VP” a „vizes projektet” jelenti.)

Szerinte amikor Schadl „barátunkról” beszélt, azon a harmadrendű vádlott R. Róbertet értette és nem Völnert. „Gyuri sosem mondta Völner Pálról, hogy barátunk” – mondta.

M. V. elismerte, hogy vitt pénzt a végrehajtóktól Schadl Györgynek és fordítva. (Mint ismeretes, a vádhatóság szerint Schadl az általa beszervezett végrehajtók jövedelmének a 90-100 százalékát visszakérte és ebből osztott vissza havi egy-két milliós „fizetést”. Schadl György erről korábban úgy nyilatkozott: kölcsönt adott a végrehajtóknak és ezek az összegek törlesztőrészletek voltak.) M. V. is csatlakozott ehhez a verzióhoz: szerinte „Gyuri” másoknak is adott pénzt, neki is adott kölcsönt.

(A végrehajtók ellenben időközben elismerték a vádhatóság minden vádját és elfogadták az ügyészség által felkínált feltételes börtönbüntetést.)

M. V. elismerte, hogy több alkalommal kísérte el Gyurit a bankba, mivel neki „törékeny alkata volt” és nem akart egyedül nagy mennyiségű készpénzzel mászkálni. Azonban M. V. szerint neki semmilyen tudomása nem volt, hogy melyik összeg mire szolgált.