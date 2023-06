nepszava.hu;

2023-06-01 14:12:00

Visszakozik Epres-Madarász Éva, csak hirtelen felindulásból nevezte szégyennek, hogy nem jelenhetett meg a könyve meleg párokkal a Móra Kiadónál

Dóka Péter leköszönő főszerkesztő azt állítja, megdöbbentette, hogy a sajtó összefügést fedezett fel távozása és történtek között.

– Én, Epres-Madarász Éva helyesbítést kérek a sajtó munkatársaitól a Hullámvasút című könyvem folytatását említő szerdai sajtóhírekkel kapcsolatosan – olvasható a szinkronszínész-író csütörtöki nyilatkozatában, amelyet a Móra Könyvkiadó juttatott el a Népszavához.

Arról lapunk is beszámolt, hogy az Orbán-kormány köreiben gyermekvédelmiként aposztrofált pedofiltörvény miatt levették az ifjúsági részlegről Papp Dóra kortárs regényíró regényeit, vélhetően azért, mert Orsi és Kriszti története a homoszexualitás „népszerűsítésének” is tűnhet. A Magyar Hang idézte Epres-Madarász Éva kommentjét, amelyen szégyennek nevezte, hogy neki meg sem jelenhetett a könyvhétre a meleg párokat is bemutató Hullámvasút című regénye.

„Papp Dóra író posztjához hirtelen felindulásból kommenteltem (és azóta el is távolítottam), hogy a Hullámvasút című könyvem folytatása a gyermekvédelmi törvény miatt nem jelenhetett meg a 94. Ünnepi Könyvhétre. Ez nem fedi a valóságot – mindössze a méltatlan általános helyzet miatt reagáltam hevesen és átgondolatlanul” – olvasható a módosított állásfoglalásban. Az önhelyreigazító nyilatkozat szerint „valójában a kiadó visszaadta változtatásra a kéziratot, majd a módosított változatról 2022 decemberében személyesen is egyeztettünk, amely egyeztetés során abban maradtunk, hogy egyelőre nem jelenik meg a kötet, mivel a cselekmény kohézióját tekintve a kiadónak további fenntartásai voltak, és ezekre a problémaként felmerülő részekre egyelőre nem született megoldás”.

A nyilvánosságra került újabb eset annyira kínos lett a Móra Könyvkiadó számára, hogy Epres-Madarász Éva még azt is hozzátette: „Kommentemmel nem állt szándékomban hamis képet festeni a könyv kiadójáról, és tisztelettel kérem, se én, se a könyvem, se a könyvem kiadója ne kerüljön említésre fentiekben jelölt törvényhez köthető sajtóhírekben.” A kiadónak az üggyel kapcsolatos nyilatkozata, ahogy megérkezett, lapunk azonnal közölte, amiben az állt, hogy „a kortárs gyerek- és ifjúsági irodalmi alkotások kiválasztásánál egyik legfontosabb szempontja, hogy az adott mű megfelelő irodalmi értéket képviseljen”.

Ugyanakkor arra kíváncsiak voltunk, hogy összefüggésben van-e a döntés a könyv kirekesztéssel, család széthullásával foglalkozó témájával, illetve hogy összefüggésben van-e Dóka Péter főszerkesztő keddi távozása a Móra Kiadótól ezzel a döntéssel. A kiadó mindkét kérdésünkre nemmel válaszolt, és most megküldte nekünk a főszekesztő nyilatkozatát is. „Döbbenten olvasom azokat az újságcikkeket, amelyek összekapcsolják a Móra Kiadótól való távozásomat Epres-Madarász Éva meggondolatlan Facebook-kommentjével. Az emlegetett kéziratot a kiadó tavaly decemberben utasította vissza, a távozásomat pedig ez év május 8-án jeleztem a kiadónak. Az újságírók csakis azért kapcsolhatták össze ezt a két történést, mert a távozásomról szóló sajtóközlemény és Epres-Madarász Éva kommentárja ugyanazon a napon, május 30-án született” – írta Dóka Péter, távozása okaként megjelölve: „majd két évtizednyi kiadói munka után szeretnék a jövőben a családomra, az írásra és az oktatásra koncentrálni”.