Az egészségügyi államtitkár és fideszes képviselőjelölt szerint a pártja 24 évvel ezelőtti veresége fájdalmas volt, de akkor is átadták a hatalmat.
Dóka Péter leköszönő főszerkesztő azt állítja, megdöbbentette, hogy a sajtó összefügést fedezett fel távozása és történtek között.
„A tagországok sok mindenben eltérően politizálnak, de mégis mi azt nézzük, ami összeköt bennünket”.
Évek óta tisztában lehetett a magyar kormány azzal, hogy korrupciógyanúsak voltak a metróberuházás szerződései, ám eddig katonásan fizette a metrószámlákat. Csak most, az OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatala után kezdtek el a kifizetések a leállításával fenyegetőzni, amikor már alig maradt valami a kasszában. A lapunk által megkérdezett jogi szakértő szerint félő, hogy a kormányzat inkább további adófizetői milliárdokat éget el, csak, hogy a választások előtt politikai ügyet csinálhasson a metróügyekből.
Az energetikai együttműködést erősítendő közös nyilatkozatot írt alá tegnap a cseh, a szlovák, a lengyel és a magyar energetikai szabályozó hatóság elnöke a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) székházában.