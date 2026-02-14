OLAF - Politikai színjáték a metrópénzek körüli nyilatkozatáradat

Évek óta tisztában lehetett a magyar kormány azzal, hogy korrupciógyanúsak voltak a metróberuházás szerződései, ám eddig katonásan fizette a metrószámlákat. Csak most, az OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatala után kezdtek el a kifizetések a leállításával fenyegetőzni, amikor már alig maradt valami a kasszában. A lapunk által megkérdezett jogi szakértő szerint félő, hogy a kormányzat inkább további adófizetői milliárdokat éget el, csak, hogy a választások előtt politikai ügyet csinálhasson a metróügyekből.