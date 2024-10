Ünnep – baljós előjelekkel

A kormány provokációktól retteg, civil ruhás titkosrendőröket küld a tömegbe. Az ellenzéknek majdnem sikerült összefogni az 56-os megemlékezések idejére, de az LMP, az Együtt és a Liberálisok most is külön utakon járnak. Körképünkben az állami rendezvények mellett az ellenzék és a civilek programjaiba is bepillantást kínálunk.