Átszakadt a Herszon melletti Nova Kahovka duzzasztógátja, súlyos árvíz fenyeget

Gy. D.;M.A.;

Oroszország;Ukrajna;háború;gátszakadás;duzzasztó;Herszon;

2023-06-06 08:02:00

Az orosz és az ukrán fél a másikat vádolja a gát lerombolásával. Az ukrán rendőrség felszólította a víz alá kerülő települések lakosait, hogy meneküljenek el.

Cikkünk frissül!

Átszakadt a Herszon melletti, a Dnyipro partján fekvő Nova Kahovka duzzasztógátja, súlyos árvíz fenyeget – írja a Guardian orosz és ukrán források alapján.

Mindkét fél a másikat vádolja a gát lerombolásával.

Az ukrán elnök is az „orosz terroristákat” tette felelőssé a gát „megsemmisítése” miatt. A Volodimir Zelenszkij által is megosztott felvételen az látható, amint ömlik a víz a gát maradványain.

A rendőrség felszólította a gátszakadás miatt veszélyeztetett települések (Mikolajivka, Olhivka, Ljovo, Tyahinka, Ponyatyivka, Ivanivka, Tokarivka, Pridnyiprovszke, Szadove és a herszoni Korabel) lakosait, hogy meneküljenek el a várható áradások elől.

Olekszandr Prokudin, Herszon katonai közigazgatásának vezetője közölte: több települést is elöntött a víz Ukrajna déli részén. A lakosokat buszokkal evakuálják Herszonba, ahonnan más városokba, köztük Kijevbe viszik őket. Olekszandr Prokudin úgy véli, legalább 16 ezer embert veszélyeztet az áradás.

Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára közölte, hogy az ukrán elnök rendkívüli ülést fog tartani a történtek miatt.

A TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint mintegy 80 települést sújthat az árvíz, a gátszakadás pedig a Krím vízellátásában is zavart, fennakadásokat fog okozni.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Twitteren azt írta, „Oroszország lerombolta a kahovkai gátat, ami valószínűleg az elmúlt évtizedek legsúlyosabb technológiai katasztrófáját okozta Európában, és civilek ezreit veszélyezteti. Ez egy szörnyű háborús bűn”. Dmitro Kuleba Oroszországot a 21. század legnagyobb terroristájának nevezte.

Russia destroyed the Kakhovka dam inflicting probably Europe’s largest technological disaster in decades and putting thousands of civilians at risk. This is a heinous war crime. The only way to stop Russia, the greatest terrorist of the 21st century, is to kick it out of Ukraine.