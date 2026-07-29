Az illetékes vízügyi igazgatóság szerint az elrendelt vízpótlás augusztus végéig tarthat.
Az orosz és az ukrán fél a másikat vádolja a gát lerombolásával. Az ukrán rendőrség felszólította a víz alá kerülő települések lakosait, hogy meneküljenek el.
Megbontották a franciaországi Sélune folyón található, 36 méter magas Vezins-gátat, ezzel megkezdődött Európa legnagyobb duzzasztógátjának eltávolítása.
Méretei alapján országosan egyedülálló hallépcsőt építenek Kiskörén, a duzzasztómű szomszédságában. Ez az ottani vízi világ „közlekedését”, vagyis fel- és lecsúszását segíti majd.