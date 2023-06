P. L.;

Románia;pedagógusok;pedagógusbérek;Pedagógusok Szakszervezete;tanártüntetés;

2023-06-06 18:40:00

Már Romániába járnak át békési magyar pedagógusok tanítani, mert ott is jobb a fizetés

A Pedagógusok Szakszervezének frissen megválasztott elnöke arról is beszélt, miért nehéz mozgósítani a pedagógustársadalmat Magyarországon.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének frissen megválasztott elnöke a Pénzcentrumnak adott interjúban szót ejtett arról, hogy a felvételi ponthatárok csökkenése ellenére minden új tanárszakos hallgatóra szükség van, fontos kérdés azonban, hogy a tanárképzés fel tudja-e zárkóztatni a lemaradt tantárgyismeretekkel rendelkező kollégákat arra a szintre, amivel alkalmasak lesznek a feladatok ellátására.

Probléma ugyanis, hogy - mint fogalmazott - zárt burokban vannak a tanárszakos hallgatók, és amikor kikerülnek például egy halmozottan hátrányos településre, nem biztos, hogy hosszú távon ott akarnak maradni. A jelenlegi munkaterhelés pedig nemhogy növelné, hanem csökkenti a szakma vonzerejét. Hangsúlyozta, nem fizetik meg azt a munkát, amit bele kell tenni a felkészülésbe egy-egy tanórához, illetve a gyerekekkel történő foglalkozáshoz, eközben pedig a versenyszférában töredék energiabefektetéssel is jóval magasabb fizetést kapnak a dolgozók.

- jelezte az abszurd helyzetet.

Az interjúban az is szóba került, hogy miért olyan nehéz mozgósítani a pedagógustársadalmat Magyarországon. Mint mondta, irigylésre méltó a Romániában mozgósított tömeg, de kiemelte, hogy ott nincs sztrájkjogot korlátozó törvény. Arra a kérdésre, hogy tényleg ez a törvény okozza-e a Magyarországon uralkodó apátiát, úgy felelt, hogy a sztrájktörvény is egyértelműen korlátozó tényező, ugyanakkor a másik - amivel a kormány szerinte nagyon is tisztában van - hogy minél kisebb településre mennek, annál alacsonyabb a sztrájkhajlandóság.

„Ennek két oka van.

A másik, hogy ezeken a hátrányos helyzetű településeken a röghöz kötöttség az úr. Ha az ingatlanjaikat eladnák a kollégáink, hogy Budapestre vagy egy megyeszékhelyre költözzenek, ahol a munkaerőpiac számukra jobb lehetőséget kínál, az eladott lakásuk ára egy új lakás árának egyötödét, egyhatodát érné csupán” - magyarázta.

Szintén tényezőként említette, hogy bizonyos pedagógusok a jelen körülmények ellenére is a kormánypártokkal szimpatizálnak,

Miközben egyébként - hangsúlyozta Totyik Tamás - a szakszervezet pusztán az oktatáspolitika jobbá tételéért lép fel. Végezetül pedig megemlítette azt a nagyon szűk réteget is, akiknek jobbmódú párjuk van. A megosztottság nagyon keményen jelen van a pedagógustársadalomban. A kormány ügyesen alkalmazta az „oszd meg és uralkodj” technikáját - értékelt a PSZ megválasztott elnöke.