Vas András;

költségvetés;Országgyűlés;tavaszi ülésszak;NATO-csatlakozás;

2023-06-07 13:17:00

Ráhúz a parlament, részben a költségvetés miatt

Hogy még milyen témák kerülnek elő és milyen ütemezéssel, az csak a csütörtöki házbizottság után derül ki.

Az előre tervezett program szerint jövő szerdán érne véget az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, ám ahogyan az elmúlt években megszokott, az idén sem fejeződik be a munka a képviselők számára: alapból a tavaszi etap szombatig nyúlik, míg a rendkívüli ülésszak keretében még két bizottsági és egy parlamenti hét vár rájuk július 7-ig, a tényleges zárásig.

– Elsősorban a költségvetés elfogadása miatt szükséges a hosszabbítás – magyarázta lapunknak Ander Balázs jobbikos honatya –, de nem kizárt, hogy a pedagógusok tiltakozása ellenére a státusztörvényt is gyorsan keresztülverik majd a parlamenten, a kormánypárti kétharmadon bizonyára nem múlik majd a megszavazása. A bosszútörvényként emlegetett tervezet amúgy nem is szerepelt az eredeti, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által decemberben benyújtott programban, melynek nagy részét már maga mögött tudhatja a Ház. A rendkívüli ülésnapokkal mindenesetre keretbe foglalják a tavaszi ülésszakot, mely az ellenzéki képviselők kezdeményezésére rendkívüli ülésnappal indult többek között az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos társadalmi részvételről, ám miután a kormánypártok nem jelentek meg, így csak napirend előtti felszólalásokra kerülhetett sor.

A kétharmad minden, a kormány részéről előterjesztett törvényt megszavazott, olyanokat is, melyek komoly szakmai és társadalmi vitát váltottak ki, mint például a víziközmű-szolgáltatás átalakítása – jegyezte meg Ander Balázs.

Persze színjátékból is volt bőven: Finnország NATO-csatlakozására például csak jó hónappal az ülésszak kezdete után nyomtak igen gombot a képviselők, miután a kormány és a Fidesz vezetői heteken át eljátszották, hogy meg kellett győzni a frakciókat, s minő véletlen, éppen akkor adták be a derekukat a Fidesz-KDNP-sek, amikor Törökország is szabad utat adott a finneknek. A svéd csatlakozás ratifikálása pedig még nem is került a képviselők elé, így érdemes árgus szemekkel figyelni, mit lép az ügyben az újraválasztott török elnök, Recep Tayyip Erdogan, hiszen egy megfelelő ankarai jel esetén akár rapid tempóban is rábólinthat majd a magyar parlament az amúgy tavaly nyár óta nyitott kérdésre.

– Akár a nyári szünet alatt összehívott, rendkívüli ülésnap sem elképzelhetetlen az ügyben, ha úgy alakul a helyzet – mondta Ander Balázs –, bár a nyári ülésnapokat jellemzően az ellenzék kéri, amire persze a kormánypártiak nem mennek el. A július 7-ig hátralévő időben csak az biztos, hogy a költségvetést megtárgyalja és megszavazza a parlament, de hogy még milyen témák kerülnek elő és milyen ütemezéssel, az csak a csütörtöki házbizottság után derül ki.