Kiszivárgott Pentagon-iratok: Joe Biden három hónappal az Északi Áramlat felrobbantása előtt tudta, hogy mire készülnek az ukránok

Az ügyben azóta is mutogatás zajlik, ám a most kiszivárgott bizonyítékok az eddigi legegyértelműbb jelét adják annak, hogy a támadás mögött Kijev állhat.

A Joe Biden-adminisztráció már három hónappal azelőtt értesült az Északi Áramlat földgázvezeték elleni ukrán támadásról, hogy az bekövetkezett volna – többek között ez is kiderült a Jack Teixeira, az amerikai Nemzeti Gárda légierejének 21 éves informatikusa által kiszivárogtatott Pentagon-dokumentumokból, amelyeket a Washington Post ismertetett.

Az erre vonatkozó ukrán tervekről az egyik európai ország hírszerző szolgálatán keresztül értesült a CIA 2022 júniusában, de hogy pontosan melyik ez az ország, azt a lap nem nevezte meg. Ennek ellenére a fejlemények az eddigi legerősebb bizonyítékot szolgáltatják arra vonatkozóan, hogy a kulcsfontosságú földgázvezeték elleni támadás mögött Kijev áll. Az eredetileg egy ukrajnai magánszemélytől származó értesüléseket a CIA tavaly júniusban Németországgal és más európai országokkal is megosztotta.

A kiszivárgott iratok specifikus részleteket is tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy pontosan hány emberrel és milyen módon tervezik végrehajtani a szabotázsakciót, s bár az amerikai hírszerzés iratai szerint az ukrán hadműveletet idő közben tisztázatlan okokból „felfüggesztették”, a Washington Post jelezte, hogy német nyomozók olyan bizonyítékokat tártak fel a robbantással kapcsolatban, amelyek gyanúsan hasonlóak az itt ismertetett tervekhez.

A lap kereste az ügyben Kijevet, a CIA-t és a Fehér Házat is, de választ egyik helyről sem kaptak, pedig utóbbitól azt is szerették volna megtudni, hogy amerikai tisztviselők például megpróbálták-e megakadályozni a szabotázst. Mindez azért is lényeges, mert – amint azt a Washington Post felidézi – a vezetéket ért támadást követően kezdetben Oroszországot gyanúsították a történtekkel, amit a Kreml energiaügyi zsarolásával hoztak összefüggésbe. Időközben azonban maguk is elismerték, hogy nincs bizonyíték ebben az ügyben Moszkva részvételére.

A CIA-t informáló európai hírszerzés szerint a támadók közvetlenül Valerij Zaluzsnij ukrán tábornoknak jelentettek, arra pedig kínosan ügyeltek, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ne tudjon az akció részleteiről – hiszen az ő távol tartásával letagadhatják, hogy részt vettek egy, a polgári infrastruktúrát érintő, közfelháborodást kiváltó akcióban, amely potenciálisan az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatásokat is veszélyeztetheti.

A Washington Post megjegyzi, hogy bár az Egyesült Államoknak igencsak kapóra jött a gázvezeték felrobbantása – lévén Washington korábban is nyomást helyezett a német kormányra, hogy állítsák le az Északi Áramlat 2 engedélyeztetését, amit végül Berlin meg is tett – a Fehér Ház több alkalommal is jelezte ellenérzéseit Kijev felé az Ukrajna határain túl végrehajtott, agresszív cselekmények miatt, amelyek adott esetben nyílt hadi konfliktust idézhetnek elő Oroszország és az Egyesült Államok, valamint a NATO között.