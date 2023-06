P. L.;

Az Orbán-kormány megüzente, hogy nem is kell nekik az amerikai rakétarendszer

Ez alapján aligha várható, hogy a kabinet egyhamar felhagyna a svéd NATO-csatlakozás gáncsolásával.

Mint beszámoltunk róla, James E. Risch szenátor, az amerikai szenátus külügyi bizottságának egyik vezető, republikánus tagja leállította az Egyesült Államok 735 millió dolláros fegyvereladását Magyarországnak amiatt, mert az Orbán-kormány továbbra sem ratifikálta Svédország NATO-csatlakozását. Ezzel a lépéssel a politikus nyomást próbál gyakorolni a magyar kabinetre a jövő hónapban esedékes vilniusi NATO-csúcstalálkozó előtt annak érdekében, hogy nagy-nehezen zöld utat adjanak a csatlakozásnak.

James E. Risch lépését az teszi lehetővé, hogy a jelentősebb fegyvereladásokhoz a magasrangú külügyi bizottsági tagok jóváhagyása is kell. A republikánus szenátor elmondta, korábban is jelezte aggodalmát az Orbán-kormány felé az időhúzás miatt, egyúttal közölte, Magyarországnak lehetővé kell tennie, hogy Svédország a NATO tagja legyen, ha igényt tart az amerikai fegyvercsomagra, mely 24 HIMARS rakétavetőt, több mint 100 rakétát, valamint a kapcsolódó alkatrészeket is tartalmazza.

A Honvédelmi Minisztérium közleményben reagált a bejelentésre, és ez alapján úgy tűnik, inkább lemondanak a fegyverarzenálról. Mint közölték, a tárcának nem áll szándékában Himars rakétarendszert vásárolni.

