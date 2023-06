P. L.;

2023-06-14

Eltemették Silvio Berlusconit

A gyászszertartáson Orbán Viktor is jelen volt.

Állami temetéssel búcsúztatták Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnököt a milánói dómban, egyben nemzeti gyásznapot is tartottak a XXI. századi Olaszország eddigi legmegosztóbb kormányfőjének tiszteletére.

Az AP News szerint több ezren jelentek meg a dómnál a gyászszertartás idején, köztük az AC Milan szurkolói, akik tapsban törtek ki, amikor a politikus rózsákkal borított koporsóját kiemelték a halottaskocsiból és a székesegyházba vitték. A dómban Berlusconi családja mellett az olasz üzleti és politikai élet prominensei gyűltek össze, köztük Giorgia Meloni jelenlegi olasz miniszterelnök, Sergio Mattarella államfő, Matteo Salvini Liga-vezér, valamint Matteo Renzi, Paolo Gentiloni és Mario Draghi korábbi miniszterelnökök. Nemzetközi politikai szereplők, mások mellett Orbán Viktor is jelen volt a gyászmisén, a magyar kormányfő mellett Tamím ibn Hamád al-Tání katari emír volt a legmagasabb rangú külföldi méltóság a jelenlévők között.

A hírügynökség felidézi, hogy Olaszországban továbbra is vita tárgya, hogy a politikai karrierje mellett médiamágnásként és futballvállalkozóként is ismert Berlusconi ténykedése és befolyása összességében pozitívnak vagy negatívnak tekinthető-e az ország szempontjából, és ennek megfelelően megérdemli-e az állami szertartást. A szertartást végző Mario Delpini milánói érsek nem is titkolta Berlusconi ellentmondásos örökségét: mint mondta, üzletemberként és politikusként sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, rajongók és haragosok egyaránt jelen voltak pályafutásában.

S valóban: miközben a dóm előtti teret megtöltötték a rajongók, kritikusainak bírálata szerint a volt olasz kormányfő kettéosztotta Olaszországot, a törvényekre pedig ügyet sem vetett, ennek megfelelően érdemtelennek tartják az állami ceremóniára. Silvio Berlusconit egyebek közt adócsalás miatt ítélték jogerősen négy év börtönre 2013-ban, de ekkor már kora miatt nem kellett bevonulnia. Számos egyéb ügyben is folyt ellene és cégei ellen eljárás, például hamis elszámolások készítése, adócsalás és korrupció miatt. Mindemellett az ellenfeleivel való kommunikációja és a magánéleti kilengései miatt is gyakran volt bírálatok tárgya.