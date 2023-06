P. L.;

Félnek bemenni a munkások az épülő iváncsai akkumulátorgyár területén lévő Elektróda épületbe

Kaptak egy levelet a gyártól, hogy az épületben rákkeltő hatású anyaggal találkozhatnak, bizonyos részeken fehér kezeslábast és sebészi maszkot kell viselni.

A munkások félnek bemenni az iváncsai akkumulátorgyár területén lévő, úgynevezett Elektróda épületbe, mióta tájékoztató üzenetet kaptak arról, hogy rákkeltő anyag lehet a helyszínen. Ráadásul úgy tudni, többen rosszul is lettek - derül ki az RTL Híradó riportjából.

Az akkugyár építése Iváncsán 2021. tavaszán kezdődött. Az egyik alkalmazott a csatornának azt mondta, több kollégája is rosszul lett, fejfájásra és hányingerre panaszkodtak. Mostanában félnek bemenni az Eletróda épületbe.

A kedélyek pedig finoman szólva sem lettek nyugodtabbak, amikor kaptak egy levelet a gyártól, hogy az Elektróda épületben rákkeltő hatású anyaggal találkozhatnak, így bizonyos részeken fehér kezeslábast és sebészi maszkot kell viselni. Ezt mostanában a dolgozók kérés nélkül is hordják, még a dohányzóban sem merik levenni.

Az alkalmazottal ellentétben az akkumulátorgyártó cég az RTL Híradó kérdésére azt válaszolta, hogy csak egy ember lett rosszul hasonló körülmények között az utóbbi hetekben, ez május 30-án történt. Ez azonban ellentmond az Országos Mentőszolgálat válaszának, akik tájékoztatásuk szerint 3 embert láttak el itt a közelmúltban, igaz, egy közülük balesetet szenvedett. Azonban a dátumok sem stimmelnek, mivel a mentők június 1-jei és június 8-ai dátumokat említettek, május 30-án pedig a sérüléshez riasztották őket. A rendőrség gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz.

A cég az ellentmondással kapcsolatban későbbre ígért tájékoztatást, de állítják, az Elektróda épületbe belépőknek kiegészítő biztonsági oktatást tartanak és megerősítik a biztonsági előírásokat is. Azt is írták, hogy egy foglalkozás-egészségügyi szakértő levegőminőségi tesztet is végzett hétfőn, és mindent rendben talált.