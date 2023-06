M.A.;

Már csak a két indiai jelentkező maradt versenyben a Dunaferrért

Az ukránokat azért zárták ki, mert a felvásárláshoz szükséges nemzetbiztonsági előminősítő eljárás nem érkezett meg időben, a Trasteel nem fizette be határidőre a négymillió eurós óvadékot, és a Trinec Property sem teljesítette „a szakmai és pénzügyi feltételeket”.

Az öt jelentkezőből mindössze ketten maradtak versenyben a Dunaferr megvásárlásáért – közölte az ISD Dunaferrt felszámoló Honoratior Kft. a hvg.hu-val.

A portál felidézi, hogy a kormány április 17-én döntött arról: indokolt esetben a felszámolás alatt álló cégek eszközeit ki lehet vinni egy, az adós tulajdonában álló új vállalatba, amit tehermentesen el lehet – sőt egy éven belül el is kell – adni olyan vevőnek, amely vállalja a nyereséges működtetést. Ehhez nincs szükség a normál felszámolásokban szokásos hitelezői egyezkedésekre, vagyis a beleegyezésük nélkül is meg lehet tenni. A Dunaferr Zrt. felszámolója akkor a honlapján közölte is, hogy megalapították a „NewCo” becenevű új vállalatot, amibe a Dunaferr eszközein és dolgozóin kívül az egyik leány javai és emberei is bekerülnek.

Április végén lapunk is beszámolt arról, hogy megkezdődött a Dunaferr értékesítése, miután részvételi felszólítást tett közzé a Fővárosi Törvényszék. A felhívásból kiderült, hogy közvetlenül összesen 3686 dolgozó munkahelyének megőrzése a tét: az ISD Dunaferrnél 3034 fő, a kokszolónál 612 fő érintett, míg az értékesítésig felvételre kerülő további munkavállalók száma 40 fő.

Végül öt cég jelentkezett: az indiai Liberty Steel, az ugyancsak indiai Vulcan Steel – a Jindal Steel leányvállalata –, az ukrán Metinvest, a svájci Trasteel Trading Holdind és a magyar Trinec Property. A felszámoló mostani közlése szerint ebből az ötösből mindössze a két indiai maradt versenyben:

Mindez azt jelenti, hogy mindössze a két indiai cég leányvállalata marad versenyben, közülük kerülhet ki a Dunaferr új tulajdonosa. Mindez azért is meglepetés, mert korábban úgy volt, hogy a céget lényegében hónapok óta életben tartó Liberty Steel kiszáll a versenyből, míg az ukránokat végig komoly jelöltnek tartották.

A Dunaferr a legutóbbi hírek szerint 500 milliárd forintos tartozást halmozott fel, ám mivel ezek az adatok még tavaly év végiek, az is lehet, hogy azóta ennél magasabbra rúg az összeg. A Dunaferrt végül megvásároló vállalatnak nemcsak a vételárat kell előteremtenie, hiszen az értékesítési felhívás szerint legkevesebb 37 milliárd forintnyi azonnali befektetés szükséges ahhoz, hogy a Dunaferr egyáltalán visszakapja az elveszített környezetvédelmi engedélyeit.