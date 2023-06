Putyin: Zelenszkij nem zsidó, hanem a zsidó nép szégyene

Á. B.;

2023-06-16 21:08:00

Azt is közölte, hogy „negatívan” áll a tömegpusztító fegyverek bevetéséhez.

Az orosz elnök azt állítja, sok zsidó barátja van, akik azt mondják az ukrán elnökről, hogy nem zsidó, hanem a zsidó nép szégyene - jelentette ki pénteken Vlagyimir Putyin a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon.

Egyúttal emlékeztetett rá, hogy Ukrajnában másfél millió zsidó állampolgárt irtottak ki a holokauszt idején. „Hogyan lehet ezt tagadni?” - tette fel a kérdést.

Putin: "I have many Jewish friends since childhood, they say Zelensky is not a Jew -- this is a shame for the Jewish people." pic.twitter.com/LsCHUwkpOW