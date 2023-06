Á. B.;

Egyesült Államok;LMBTQ+;David Pressman;

2023-06-16 22:13:00

David Pressmann: Hátborzongató, hogy Magyarországon fontolóra vették, az emberek jelentsék fel a gyermekeket nevelő meleg szomszédaikat

David Pressmann szerint Magyarországot nem támadják külső erők, de már tudja, mit fog diktálni Rogán Antal és csapata a kormányzati ellenőrzés alatt álló médiának.

Az Egyesült Államok támogatja önöket, az emberi méltóság és minden magyar ember alapvető emberi jogainak előmozdítására irányuló erőfeszítéseikben - jelentette ki David Pressman a Budapest Pride pénteki nyitórendezvényén.

A diplomata azt mondta, senkit sem szabad arra kényszeríteni, hogy válasszon szerelem és szabadság között. Magyarországon támadások érik az LMBTQI+ embereket, és ma is vannak olyan gyerekek, akik azzal küzdenek, hogy meghatározzák, kik is ők valójában és kit szeretnek. Ám sokszor azzal kell szembesülniük, hogy nem is magyarok (holott azok), hogy identitásuk a propaganda terméke, holott az a saját dobogó magyar szívükből fakad.

– Nem számít, hány, a magyar kormány által gyártott, brüsszeli bombákról szóló plakát díszeleg a városban egy adott pillanatban, a valóság az, hogy Magyarországot nem támadják külső erők, nem fenyegeti a nyugati dekadencia vírusa, nem csúszik hason Soros György előtt, és nincs kiszolgáltatva teljhatalmú összeesküvő hatalmaknak. Nem, a valóság ennél sokkal egyszerűbb – jelentette ki az amerikai nagykövet.

Hangsúlyozta, Magyarország történetét nem külföldiek, hanem magyar emberek írják. Nem külföldi emberek, hanem Önök írják. Nem idegenek, hanem a jelenlévő emberek.

– Már most tudom, mit fognak írni a szalagcímek, amelyeket Rogán Antal miniszter úr csapata diktál majd a holnapi újságoknak. Kétségtelenül provokációval vádolnak majd, illetve, hogy nyugati bölcsességet importálok, és obszcén értékeket erőltetek, miközben beavatkozom Magyarország belügyeibe. Ez legalább annyira kiszámítható, mint amennyire unalmas. Ami egészen biztosan nem fog megtörténni, az az, hogy bármelyik, a kormány által fogva tartott és ellenőrzött médium teljes egészében publikálja ezt a beszédet. Azt fogják kihagyni – amit minden alkalommal kihagynak –, hogy a magyar emberek hisznek az egyetemes emberi jogokban, és élen járnak az ezekért folytatott küzdelemben. Amit ki fognak vágni a tudósításokból, azok önök lesznek - fogalmazott.

Ugyanakkor szerinte nem számít, hogy a kormány által ellenőrzött média mit akar vagy nem akar kinyomtatni, nem számít, hogy mit mond vagy nem mond, nem vonhatja el a figyelmet egy egyszerű, tagadhatatlan tényről: Magyarország meghozta a döntését, miszerint a Nyugatot választotta. Pressman kijelentette, egyetért Orbán Viktor azon mondatával, amelyet egy évtizeddel ezelőtt a holokauszt nemzetközi emléknapján mondott, miszerint a kormány megvédi az ország minden polgárát, s ebben a tekintetben nem ismernek kompromisszumot.

Szólt arról a törvényjavaslatról is, amely arra ösztönözte volna az embereket, jelentsék fel a hatóságoknak gyermekeket nevelő meleg szomszédaikat. Bár ez a tervezet nem emelkedett jogerőre, a tény, hogy valaha is fontolóra vették – nem beszélve arról, hogy ez a kormány támogatásával, valamint a jogalkotók elfogadásával történt - önmagában hátborzongató – tette hozzá. – Az Amerikai Egyesült Államok mindig az önök oldalán lesz ebben az igazságért vívott küzdelemben. Tisztán látom az előttünk álló kihívásokat, de megtiszteltetés számomra, hogy ma este itt lehetek Önök között, az ünnepi hónap kezdetén. Nem csak azért, hogy a szabadságról vagy a szerelemről beszéljek. Hanem azért, hogy Önökkel együtt, rendíthetetlenül beszéljek szabadságról ÉS szerelemről – zárta beszédét David Pressman.