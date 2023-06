P. L.;

Ukrajna;Szijjártó Péter;Szentpétervár;orosz-ukrán háború;

2023-06-17 09:30:00

Ukrán elemző: Az Orbán-kormány feltűnési viszketegségben szenved

Szijjártó Péter nemrég Szentpéterváron bírálta Ukrajnát és Horvátországot.

A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon vett részt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, ahol többek közt arról beszélt, hogy Ukrajna és Horvátország kihasználja Magyarország szorult helyzetét az energiapolitikában. – Magyarországot két útvonalon látják el olajjal. Most mindkét ország őrült módon, egymással összehangolva emeli a tranzitdíjat - fejtegette.

Az orosz Barátságért érdemrenddel kitüntetett külügyminiszter mindehhez hozzátette, „biztosítanunk kell, hogy egyetlen országnak se váljon előnyére, ne használhassák ki a mostani krízisszerű energiahelyzetet, és semmilyen országnak ne legyen haszna abból, hogy mások számára tranzitországként működik”.

Az ügy előzménye az volt - idézi fel az Index -, hogy Ukrajna a háború kezdete óta már többször is emelte a tranzitdíjat, tavasszal pedig további emeléseket lengetett be a nyárra is, melyek részint már életbe is léptek.

Dmitro Tuzsanszkij, az Ungváron működő Közép-európai Stratégiai Intézet igazgatója a podrobnosti.ua szerint úgy kommentálta Szijjártó Péter részvételét az oroszországi fórumon:

Az elemző felidézte, hogy Szijjártó Péter még csak telefonon sem beszélt egyetlen alkalommal sem Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az orosz invázió kezdete óta, ellenben visszatérő vendég Oroszországban. Megjegyezte, ez szerinte egy borzasztó politika, amelynek már látszanak a következményei.