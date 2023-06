Á. Z.;

Oroszország;tárgyalás;Szijjártó Péter;utazás;

2023-06-15 12:52:00

Szijjártó Péter elutazott Kijevbe támogatni Ukrajnát, bocsánat, nem, elutazott Szentpétervárra méltatni Oroszország érdemeit

A külgazdasági és külügyminiszter egy konferencián vesz részt, de két orosz tárcavezetővel is találkozott már. Kijevi úthoz még egyszer sem vette a fáradságot a háború kitörése óta.

„Magyarország energiaellátása továbbra sem ideológiai vagy politikai kérdés, mert fűteni továbbra is csak gázzal lehet” – jelentette be csütörtök reggeli Facebook-posztjában Szijjártó Péter, hogy részt vesz a Szentpáterváron tartott nemzetközi gazdasági fórumon.

A külgazdasági és külügyminiszter Alekszandr Gyukov, a Gazpromnyeft igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója, Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter, Alekszej Lihacsov, a Roszatom főigazgatója, Leonyid Mihelszon, a Novatek igazgatótanácsának elnöke, és Pavel Szorokin orosz első energiaügyiminiszterhelyettes társaságában a fórim egyik panelbeszélgetésén vesz részt, amely az Energia a XXI. században: a ma kihívásai mint a holnap lehetőségei címet viseli.

Előtte még találkozott Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszterrel és Gyenisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszterrel is, akiknek önálló bejegyzést szentelt érdemként és sikertörténetként méltatva a két területen folytatott együttműködést. Bejelentést tett egy jónak szánt hírről is, amely szeriont újraindult az orosz gázszállítás Magyarország felé a június 5-én tervezett éves karbantartás miatt leállított Török Áramlat gázvezetéken.

Mindennek a szépséghibája csak az – fűzhetjük hozzá – hogy Szijjártó Péter annak az Oroszországnak hízeleg, amely 2022. február 24-én lerohanták Ukrajnát. A háború még most is tart, aminek ellenére több oroszországi útja mellett a külgazdasági és külügyminiszter még egyszer sem vette a fáradságot, hogy Moszkva vagy Szentpétervár helyett Kijevbe utazzon el. Mentségére mondva ez más vezető magyar kormányzati politikusnak a háború kitörése óta nem sikerült kijevi látogatást tennie. Orbán Viktor miniszterelnököknek annak ellenére sem jött össze az út, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kétszer is meghívta. Eközben az Európai Unió és az Egyesült Államok több vezető politikusa is járt már az ukrán fővárosban támogatásáról biztosítani a kijevi vezetést az agresszor Oroszországgal szemben.

Ami a panelbeszélgetést illeti, Szijjártó Péter mellett a másik figyelemre méltó szereplője az a Karin Kneissl, akinek az esküvőjére maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is elment.