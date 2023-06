P. L.;

2023-06-17 10:09:00

A NAV fél éve hallgat Matolcsy Ádám baráti körének manhattani luxusingatlan-vásárlásáról

Háromszor küldték el ugyanazt az egymondatos választ.

Fél éve ugyanazzal az egy mondattal reagál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal arra a kérdésre, indult-e eljárás azzal a feljelentéssel kapcsolatban, amely Matolcsy Ádám és híres-neves baráti körének manhattani luxusapartman-vásárlását érinti.

A NAV-nál eddig háromszor érdeklődött az ügyben a Magyar Hang. Először a történet napvilágra kerülését követően még tavaly december 27-én, majd január 18-án, legutóbb pedig június 15-én kérdezték a témában az adóhivatalt, de mindhárom alkalommal ugyanazt az egymondatos választ kapták:

Vagyis továbbra sem világos, hogy a beadványt egyáltalán elbírálták-e, ha igen, akkor indult-e ennek nyomán bármilyen eljárás, vagy egyszerűen csak lesöpörték az asztalról.

Annak idején lapunk is megírta, hogy 14 milliárdos pénzmosás miatt érkezett feljelentés december 19-én a Központi Nyomozó Főügyészséghez, hivatalosan „ismeretlen tettesek” ellen. A feljelentő a Magyar Nemzeti Bank horribilis árú ingatlanfelújításainak ügyét és a 444 által feltárt, rejtélyes amerikai luxusapartman-vásárlást hozta összefüggésbe. A Széll Kálmán téri Postapalota teljes körű felújítását, majd az MNB Szabadság téri székházának felújítását is a Raw Development Kft. nyerte meg, amelynek tulajdonosa a Somlai Invest Zrt.-n keresztül az a Somlai Bálint, aki Matolcsy Ádámnak, Matolcsy György jegybankelnök fiának barátja. A két projekt összesen körülbelül 85 milliárd forintba került. Az ominózus amerikai ingatlanbizniszről lapunk szintén beszámolt: eszerint 14 milliárd forintnyi dollárért került magyar kézbe a manhattani Crown Building legfényűzőbb, 348 négyzetméteres luxusapartmanja, az elérhető dokumentumok alapján pedig Matolcsy Ádám baráti köre sejlik fel a tranzakció hátterében. A New York-i ingatlanvásárlás adásvételi szerződésén szereplő, bizonyos L. T. LinkedIn-profilja szerint a Raw Development Kft. munkatársa.

Azt mindenesetre a Magyar Hang is megjegyezte, hogy az ismert tényezőkből még nem következik, hogy a New York-i ingatlanvásárláshoz használt 14 milliárd forintnyi dollárt feketén szerezték volna, vagy hogy az amerikai üzletnek köze lenne az MNB épületeinek felújításához, a feljelentő azonban ezt feltételezi.