Á. B.;

pedagógusok;közoktatás;Eötvös József Gimnázium;státusztörvény;

2023-06-18 16:31:00

„A gyász fázisában vagyok” - Több tanár felmondott a státusztörvény miatt az ország egyik legjobb gimnáziumában

Az egyik távozó szerint a kormány nem hallgatja meg őket, s démonizálja azokat, akik elhagyják a pályát.

Újabb tanárok adták be felmondásukat a budapesti Eötvös József Gimnáziumban – értesült a Telex.

„Az utolsó csepp a pohárban a státusztörvény lebegtetése. Ez nyilvánvaló megalázása a tanároknak. Újabb és újabb elemek kerülnek bele, bebetonoznak vitatott részeket: ilyen a 24-re felvitt kötelező heti óraszám. Tovább csökken a tanárok és az iskolák autonómiája” - mondta el a portálnak az egyik távozó.

Szeiman József földrajz-történelem szakos tanár úgy látja, nem lehet megélni ezekből a fizetésekből, ezért is hagyja el sok tanár a közoktatást. Hozzátette, a státusztörvény miatt már magasabb fizetés mellett sem vállalná el a tanári pályát és semmi esélyét nem látja annak, hogy a kormány bármin is változtatni kívánna. Megosztotta abbéli meglátását is, miszerint a kormány annyira nem bánja, ha sok tanár felmond, mivel így nem kell bajlódniuk a kirúgásokkal. Ugyanis a kabinet logikája szerint a diákokhoz képest még mindig sok az oktató.

„Ez egy ostobácska logika szerint igaz is lehetne, csakhogy ez az arány képzési struktúránkból, iskoláink számából, a gyerekek földrajzi eloszlásából adódik” – azaz önmagában ezt a számot nézni más országokkal összevetésben felesleges.

Szeiman József azt mondta, az intézmény és a pedagógusok közötti kapcsolat szempontjából az Eötvös ideális munkahely volt számára, ugyanakkor már nem lát esélyt arra, hogy a közoktatásban helyezkedjen el. A kerettanterv és az érettségi egyformasága miatt egyházi vagy alapítványi iskolákban sem dolgozna.

Kitért arra, hogy a kormány nem szeretné meghallgatni a tanárokat, helyette inkább démonizálják azokat, akik elhagyják hivatásukat. „Több lehetőség áll előttem, de a mostani szakasz a hivatásom feladásáról szól, a gyász fázisában vagyok” - mondta Szeiman József, aki jelezte: egy hosszabb folyamat végén hozta meg döntését.