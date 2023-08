Korom Milán;

kerékpározás;Valter Attila;

2023-08-26 11:56:00

Valter Attilával írna történelmet a Jumbo-Visma

A holland csapat idén már megnyerte a Giro d’Italiát és a Tour de France-t, a szombaton kezdődő Vueltán pedig Valter Attilával a soraiban kísérli meg a triplázást, amely korábban még senkinek sem sikerült.

Tizenhat év elteltével ismét lesz magyar versenyző a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny mezőnyében, Bodrogi László után – aki 2004-ben, 2006-ban és 2007-ben szerepelt a spanyolországi viadalon – Valter Attilának lehet majd drukkolni.

Mivel a 25 éves csömöri bringás napjaink legjobb csapatában, a Jumbo-Vismában szerepel, ezúttal az lesz a feladata, hogy Giro d'Italián győztes Primoz Roglicot, vagy pedig a Tour de France-on diadalmaskodó Jonas Vingegaard-t újabb sikerhez segítse hozzá. Mindez pedig történelmi bravúr lenne, hiszen korábban még nem fordul elő, hogy ugyanazon csapat versenyzője nyerje meg a szezon mindhárom háromhetesét.

„Nekem mindegy, hogy Jonas vagy Primoz nyer, mindkettőjüket nagyon kedvelem és mindketten nagyon megérdemelnék a győzelmet – felelte a Népszava érdeklődésre Valter Attila, aki szerdán este telefonon nyilatkozott lapunknak. – Szerintem valamelyikük meg is fogja nyerni, második helyezettnek a címvédő Remco Evenepoelt mondanám, ő is elképesztően erős, de neki a három hét során lehetnek rosszabb napjai. A harmadik helyre pedig Juan Ayusót várom, szerintem vele is számolni kell” – árulta el megérzését a magyar versenyző, aki mellett az amerikai Sepp Kuss, a holland Dylan van Baarle, Wilco Kelderman és Robert Gesink, illetve a szlovén Jan Tratnik került be a keretbe.

„Nekem ez lesz a negyedik háromhetesem, de ennyire komoly célok elérésében nem volt még lehetőségem részt venni. Bár minden évben elhangzik, hogy ez vagy az minden idők egyik legjobbja sora, de azt gondolom, a miénk tényleg az lehet. A csapat nagyon konkrét célokkal megy, meg szeretnénk nyerni az összetettet és ehhez mind a nyolcan kellünk. Minden nap lesznek részfeladataim, most nem kell azon izguljak, hogy bele tudok-e kerülni egy szökésbe, vagy hogy az én versenyem, hogy fog alakulni. Teljesen más lesz a feladatom, mint eddig. Ehhez eléggé felkészülnek érzem magam, nem véletlenül tettek be a keretbe. Nagy megtiszteltetés ez, mert a versenyzőink alig több, mint fele kapott csak lehetőséget idén valamelyik háromhetesen. Nagyon várom a rajtot, ha a magyarországi Giro-rajtot nem nézem, akkor biztosan ez lesz számomra a legfontosabb” – fogalmazott Valter.

Az idei viadal szombaton Barcelonában egy 14.8 kilométeres csapatidőfutammal veszi kezdetét, a Jumbo-Visma pedig egyértelmű favoritja a nyitánynak is. Amennyiben sikerül érvényesíteni a papírformát, akkor akár Valter viselhetné vasárnap a fehér trikót, ugyanis csapatában ő az egyetlen olyan versenyző, aki a „fiatalok” összevetésében is érintett.

„A burgosi körversenyen nagyon jó időfutamot mentünk, de itt sokkal erősebb lesz a mezőny. Nem túlzás azt mondani, hogy miénk a legerősebb sor, de nem biztos, hogy az időfutamban is ez a legjobb, úgy állt össze ez a nyolcas, hogy a hegyeken a javunkra dőljön el a verseny. Igyekszem nem azon gondolkodni, mi lehet az első szakaszon… Elég rövid lesz a táv, nem tudunk számottevő időt veszíteni, az elsődleges, hogy sérülés nélkül megússzuk. Elég sok a kanyar, sok fog azon múlni, hogy ki mennyire vakmerően száguldozik majd” – szögezte le Valter, aki elárulta, még nem beszéltek arról, ki legyen majd a célban a sor elején, ami abból a szempontból fontos, hogy kire kerülhetne az összetett első helyezettjének járó piros trikó.

„Szerintem Kuss nagyon megérdemelné, gyakorlatilag a világ legjobb segítője. Roglicnak és Vingeegard-nak biztosan nem fáj egyből a foga a trikóra” – osztotta meg véleményét a magyar versenyző.

A 22 csapat 176 versenyzője a szeptember 17-ei madridi befutóig 21 szakaszon át 3,153 kilométert teljesít majd.