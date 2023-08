Marnitz István;

GVH;átverés;bejelentés;gázszámla;rezsicsökkentés;

2023-08-26 08:00:00

Jött a narancssárga rezsiátverés, a GVH-nál fogyasztók megtévesztése gyanújával tesznek bejelentést

Az MVM a lakossági gázszámlán a valóságos többszörösére rúgó tőzsdei árból kiindulva tünteti fel a „rezsicsökkentett”, illetve lakossági piaci árak révén elért „megtakarítást” - hívja fel a figyelmet az MSZP frakcióvezetője.

A gázszámla narancssárga „rezsiboxában” szereplő „rezsicsökkentett díj nélküli fizetési kötelezettség” egy légből kapott, a jelenlegi piaci szint sokszorosára rúgó, több mint ezer forintos köbméterenkénti „gázköltségből” vezeti le a rezsicsökkentett árak révén elért, ehhez viszonyítva kétségkívül jelentősnek látszó „megtakarítást” – hívta fel a figyelmet Lantos Csaba energiaügyi miniszternek címzett írásbeli kérdésében Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető. Az átverésgyanús rezsibox miatt az ellenzéki politikus ismereteink szerint a fogyasztók megtévesztése gyanújával a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH) is bejelentést tesz.

Az ellenzéki politikushoz forduló állampolgár augusztusi gázszámlájának rezsiboxában „ijesztésképpen” feltüntetett, „rezsicsökkentés nélküli”, így tehát el nem kért összeg, illetve az általa elfogyasztott köbméterek hányadosából 1026 forintos köbméterár adódott. Eszerint – úgymond a kormánynak hála – a panaszos csak ezen az egy tételen 45 ezer forintot takarított meg ahhoz képest, mintha „piaci” árat kellett volna fizetnie.

A fogyasztó tudakozódására a szolgáltatást végző, állami MVM ügyfélszolgálata azt a tájékoztatást adta, hogy a rezsibox eme sora a „meghatározott piaci áron” alapul. Azt, hogy ezt a bizonyos világpiaci árat ki, mikor határozta meg, az létezik-e egyáltalán, az állami cég nem részletezte – fogalmaz a honatya. Tény viszont, hogy a földgáz irányadó, TTF nevű, holland tőzsdén, vagy akár a hazai börzén jegyzett ára, egy tavaly augusztus-szeptemberi, néhány hetes időszakot leszámítva, soha még csak meg sem közelítette a köbméterenkénti 1026 forintos – a szakmai pontosság kedvéért, ebből az áfát és a rendszerhasználati díjat levonva, körülbelül 770 forintos – szintet. A piaci ár ehhez képest hónapok óta 150 forint körül mozog. A szocialista politikus semmilyen szabályozót nem talált arra nézvést, hogy az MVM mi alapján határozza meg a félretájékoztatás alapjául szolgáló árszintet. A fogyasztó amúgy azelőtt is értetlenül áll, hogy a számlán szereplő fogyasztását az MVM teljes egészében megemelt, köbméterenként bruttó 767 forintos áron számlázta le, ami az adott időszak ismert piaci gázárainak többszöröse. (Az ilyen, vitatható „jelenségeket” az elmúlt időszak során az illetékesek az éves kedvezmények havi lebontásából, a fogyasztási becslésből, illetve a kedvezményes és az egyedi elszámolási időszak eltéréseiből vezették le. Magyarázatuk szerint a fogyasztó az esetleg így túlszámlázott összeget az éves elszámolás során visszakapja.)

Az ellenzéki politikus azt tudakolja, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. milyen rendelkezés alapján számol rezsiboxaiban a valóságos tőzsdei szintektől messze elrugaszkodó árakkal, mit tekintenek „világpiaci” földgázárnak, illetve

Ismereteink szerint ez alapján Tóth Bertalan a fogyasztók megtévesztése gyanújával a GVH-nál is bejelentést tesz. Beadványában emlékeztet, hogy a narancssárga „rezsiboxot” eredetileg a 2013-as „rezsicsökkentés” idején vezette be a Fidesz. (Ennek számítási módszerét szintén sokan tartották megtévesztőnek.) A 2022-es „rezsiemelés” során frissített számlaképrendelet szerint a rezsiboxban a csökkentett díjak révén elért megtakarítást a „földgáz versenypiaci egységára alapján történő árképzés bruttó értékéhez képest” kell feltünteti. A szóban forgó időszak során ugyanakkor a tőzsdei gázár a számla rezsiboxában alapul vett, nettó 770 forintos szint töredékén, 130-160 forint körül mozgott. A képviselő több MVM-számla vizsgálata nyomán arra jutott, hogy a cég a rezsibox megtakarítási mértékét következetesen, valótlanul magas árakból kiindulva határozza meg. Mivel erre az MVM-et nem kötelezi jogszabály, így a jelek szerint a cég saját döntése nyomán folytatja megtévesztő gyakorlatát – írja a frakcióvezető. Érvelése szerint a félretájékoztatás révén az állami gázkereskedő eltéríti a lakosságot attól, hogy más kereskedőknél egyéb gázárajánlat után nézzen. (Megjegyzendő: bár a jogszabályok és az engedélyek erre elvi lehetőséget biztosítanak, az államin kívül lakossági gázártermék a hazai piacon nem ismert.) Pedig egy évi 2500 köbméternél többet fogyasztó család ma már tőzsdei szinten az állami – átlagfogyasztásig „rezsicsökkentett”, afelett pedig „lakossági piaci” - árnál olcsóbban juthatna gázhoz. A képviselő szerint az MVM tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata alkalmas a piac torzítására.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó törvényi előírások az állami MVM-re is vonatkoznak – fogalmazott az ügy kapcsán megkeresésünkre az MSZP-s politikus. Mindannyiunk jogos elvárása, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint közpénzekből gazdálkodó, közszolgáltatási feladatot is ellátó, állami földgázkereskedő, ne éljen vissza az emberek, cégek bizalmával, ne csapja be őket saját haszonszerzése érdekében, és valós információkat adjon a számlák rezsiboxában. Még akkor is, ha a hazugságok terjesztése egybeesik a Fidesz politikai érdekeivel – hangsúlyozta Tóth Bertalan.

Az ügy kapcsán tegnap kikértük az MVM, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és az Energiaügyi Minisztérium véleményét is, de válasz lapzártánkig nem érkezett.