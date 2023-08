Batka Zoltán;

Fidesz;Tihany;2023;Tranzit Fesztivál;

2023-08-26 06:05:00

Alig találni embert, aki tud a Fidesz fesztiváljáról, az Orbán-beszéd napján a kutyát is kidobták

Békésnek, „csöndesen unalmasnak” írták le a lapunk által megkérdezett helyiek a Tranzit Fesztivált, és alig találtunk olyan embert az utcákon, aki tudta volna, hogy a kormánypárt nagy rendezvénye zajlik odabent. A sajtót persze kizárták.

– Milyen tranzit? – nézett ránk döbbenten egy házaspár a fideszes pártrendezvénynek helyt adó Club Tihany melletti kis, kutyás szabadstrandon. Válaszunkban felvilágosítjuk őket, hogy néhány kerítéssel odébb zajlik a Fidesz – nemes egyszerűséggel „A politikai fesztiválként” aposztrofált, Tranzit Fesztivál nevű – rendezvénye, ami Tusványos és Kötcse mellett a párt legfontosabb közéleti fesztiválja.

– Aha, akkor már értjük, hogy miért dobták ki a kutyánkat – mondja az asszony a szomorú szemmel néző újfundlandi kutyusra mutatva. Mint kiderült, egy sup deszkán beúsztak a Club Tihany elé a vízen, mire egy igen barátságtalan kopasz ember – szerintük úszómester, de lehet, hogy biztonsági őr – rájuk förmedt, hogy oda nem mehetnek a kutyával. Pedig a kutya csak ült a supon. Nem mintha a parton szerintük bárki lett volna, mivel a strand előtt szinte kihalt volt a part, ahogy a környéken mindenütt látványosan kitört az utószezon. Alig lézengtek az utcán.

A szegény újfundlandinál csak a magyar sajtó járt rosszabbul, a nem kormánybarát médiumokat évek óta hagyományosan nem engedik be a Tranzitra. A hivatalos indoklás szerint azért, mert a fesztivál szervezői csak „médiapartnerekkel dolgoznak” – értve ez alatt a kormánysajtót. Dacára, hogy a rendezvényen több ellenzéki politikus is részt vett, így Márki-Zay Péter Gulyás Gergely miniszterrel, a momentumos Tompos Márton Hidvéghi Balázzsal, a Fidesz EP-képviselőjével, Lukács László György jobbikos frakcióvezető pedig Rétvári Bence államtitkárral beszélgetett.

Így jobb híján a maradék kíváncsi sajtó a netes közvetítésekből tudhatta meg, hogy mi zajlik odabent, vagy még úgy sem: az idei tranzit egyik fellépője a péntek délelőtt beszédet mondó Rogán Antal miniszter volt, aki az ukrán háborúról és békéről tartott előadást, ám hogy mit, az nem derült ki, mivel beszédét végül még a Facebookon sem közvetítették.

a Club Tihany területét hermetikusan lezárta a Valton Sec., a kormánypárt kedvenc őrző-védő cége, a fideszesek az orrukat sem dugták ki, illetve ha mégis, akkor nem nyilatkoztak arról, hogy mi van odabent vagy elsuhantak mellettünk, mint például a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ főigazgatója, Szánthó Miklós, aki egy „Nasa” feliratú pólóban kocogott el mellettünk be a luxusszállodába. Egyedül az ismert provokatőr Bede Zsolttal sikerült hosszabban elbeszélgetnünk Orbán Viktor beszéde előtt, ám nem tudtuk kiszedni belőle, hogy volt-e olyan előadás, amely intellektuálisan megfogta volna őt. Csak a Márki-Zay-Gulyás beszélgetést nézte, amiből annyit szűrt le, hogy szerinte Márki-Zay mennyire tiszteletlen a vendéglátóival, továbbá „uborkaszezon van, a Fidesz tönkreverte a baloldalt és dögunalmas az egész politika. Amúgy meg – panaszolta – őt meg nem engedik Karácsony Gergely közelébe a Budapestinfóra.

Az exkluzív hely érdekessége, hogy a Club Tihany egyik tulajdonosa Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó unokaöccse, Szetlik Gergő, akiről elsőként a Blikk írta meg, hogy nemrég a Sziget Fesztiválról kitessékelték a biztonsági őrök, majd a fiatalember a rendőrökkel került inzultusba, és állítólag a kormánykapcsolatait hangoztatta nekik, végül a szóváltásból igazoltatás, majd előállítás lett, amelynek során a fiatalembernek eltört a keze. (Szetlik egyébként ügyvédje útján tagadja a történteket). Az nem derült ki, hogy a kormánypárt, illetve a Tranzit szervezői mennyit fizetnek a Club Tihanynak. Az viszont könnyen lehet, hogy a Tranzit igencsak jól jön a helynek, legalábbis a netes szobafoglalások arról tanúskodtak, hogy a fesztiválon kívül meglehetősen alacsony a foglaltsága.

Ez utóbbit a Club Tihany környékén is megerősítik: – Pocsék a szezon – sóhajt az egyik közeli kisbolt pénztárosa, aki szerint a füredi és a kenesei szállodákban dolgozó ismerősei is mind arról panaszkodtak, hogy idén nyáron csak lézengtek náluk a vendégek. A Tranzitból ők sokat nem érzékeltek, a vendégek nem jönnek ki a Club Tihany épületéből. Beszéltünk az étkeztetést biztosító cég alkalmazottjaival is. – Béke van odabent – mondta, és csöndes unalomnak írta körül a Tranzit hangulatát. Mint elmondta, egész nap ott állt az üdítős pult mögött, ám egyetlen „nagy ember” sem ment oda hozzá, a kormányzati- és pártfontosságok még a Tranzit résztvevőivel sem igazán vegyültek. Ahogy az utcákon úgyszólván alig találtunk olyan embert, aki tudta, hogy a kormánypárt nagy rendezvénye zajlik odabent. Mindössze egy Szabolcsból jött házaspárral ismerkedtünk meg, akik Siófokon nyaraltak és most megpróbáltak odamenni, hátha beengedik őket vagy legalább láthatják a miniszterelnököt. Ahogy egy fiatal hölgy is ezzel kísérletezett, ám ő sem járt sikerrel, mivel Orbán konvoja nem sokkal az előadása kezdése előtt futott be.

Egy közelben nyaraló fiatal hölgy sem járt jobban, aki szintén szelfit akart készíteni Orbán autójával, ám mint kiderült, rossz helyen, a gazdasági kijáratnál várta a miniszterelnököt. Mindegy – legyintett – neki egyszer már összejött egy szelfi Orbánnal, mivel egyszer már volt az évértékelőn, és akkor sikerült a közelébe jutnia.