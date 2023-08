M.A.;

Újra lehet majd napelemet telepíteni, januártól pedig változik az elszámolás

A részleteket csak szeptemberben ismerteti az Orbán-kormány.

Változások lesznek a napelemes rendszereknél – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy Tranziton készült videóban.

Elmondta, hogy a korábban telepítők élvezhették az éves szaldószámolást, január 1-jétől viszont a feltelepítéstől számítva tíz éven keresztül havi szaldóelszámolás várható. Az újonnan csatlakozóknak bruttó elszámolás lesz érvényben.

– Az a jó hír, hogy szeptemberben ki fogunk jönni azzal, hol lehet Magyarországon újra napelemeket a háztetőkre tenni. Volt egy korlátozás, mert nagyon gyorsan növekedett a napelempark Magyarországon, és a hálózat, úgy tűnt, hogy nem mindenhol képes ezzel lépést tartani, közben nagyon sok fejlesztés megtörtént, a kormány beavatkozott – sorolta a miniszter.

Korábban az ATV Híradó műsorában hangzott el, hogy várhatóan október 1-jétől engedélyezi újra a kormány egyes körzetekben a hálózati áram visszatáplálását a háztartási méretű kis-erőműveknél, azaz a napelemek esetében.

Mint arról lapunk is beszámolt, tavaly november 1-től az újonnan telepített napelemek tulajdonosai számára megszűnt a többletenergia visszatáplálása a hálózatba, amiért cserébe a felhasználók ingyen áramot kaphattak. Az ideiglenes rendelet még most is érvényben van, de az Európai Uniónak tett vállalás miatt 2024. december 31-ig meg kell szüntetni a napelem moratóriumot.