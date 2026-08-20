Augusztus 20-án a zászlófelvonás után ismét légiparádét rendeztek az államalapítás ünnepe alkalmából. Galéria.
A hajtóművét cserélni kellett.
A sérülés jellegéből a szakemberek arra következtetnek, hogy ezeket nem madár, hanem valami kisebb, de szilárd és kemény tárgy okozhatta.
A tárca állítólag milliárdos bevételeket termelő Airbusa csak augusztusban tízszer repült oda-vissza Magyarország és Kína között, most hangárban javítják.
Kötelékben repülő Gripenek, katonai helikopterek és utasszállítók is feltűntek Budapest egén. Nézegessen Ön is augusztus 20-a alkalmából repkedő járműveket!
Több évtizedes hagyomány, hogy az államalapítás ünnepén a helikopterekre figyel a város.
Bár a katonák a „lehető legkisebb mértékben” zavarnák az emberek nyugalmát, a Dunán részleges folyamzár, fölötte megnövekedett hanghatás is lesz.
Az amerikai haditengerészet Blue Angels és a légierő Thunderbirds nevű műrepülőcsapata különleges bemutatót tartott New York felett. A fegyveres erők az új koronavírus-járvány idején a közösségért helytálló dolgozók előtt tisztelegnek az amerikai koronavírus-járvány gócpontjában.
Madárfészkek elpusztítására kiképzett makákókat és sólymokat is bevet a kínai légierő, hogy biztosítsák a szeptember 3-i pekingi katonai parádé zökkenőmentességét - közölte a China News Service kínai hírügynökség.