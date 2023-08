M.A.;

London;Egyesült Királyság;Mathias Corvinus Collegium;

2023-08-29 11:30:00

Az MCC cáfolja, hogy Londonban tervezne új központot nyitni

A NER elitképzője közölte, hogy a Guardian cikkében foglaltak nem felelnek meg a valóságnak.

„A Guardian cikkében foglaltak nem felelnek meg a valóságnak. Az MCC egyelőre nem tervez központot vagy kirendeltséget nyitni Londonban” – közölte a 444 cikke szerint a Mathias Corvinus Collegium (MCC). Az alapítvány hozzátette, hogy a diákoknak számos ösztöndíj lehetőséget biztosít Anglia legjobb egyetemein.

Mint lapunk is megírta, a The Guardian hétfőn arról számolt be, hogy értesülése szerint a brit fővárosban, a Trafalgar Square melletti épületben nyit új központot a NER elitképzője. A közpénzekkel kitömött szervezet azzal a Roger Scruton Legacy Foundationnel kötött együttműködési megállapodást, amely a brit konzervatív filozófus gondolatait népszerűsíti az Egyesült Királyságban.

Az MCC néhány öregdiákja azt mondta a lapnak, hogy a főiskola látszólag szerény háttérrel rendelkező, okos diákokat válogatott ki, akiket drága éttermekbe és külföldi utakra vittek. Az elitképző egyik legfontosabb szigetországi kapcsolata a Cambridgei Egyetem egyik tanára, James Orr, aki kapcsolatban van több jobboldali konzervatív parlamenti képviselővel, s nem mellesleg ő vezeti a Roger Scruton nevét viselő alapítványt. Orr a Guardian érdeklődésére azt mondta, ő nem tud arról, hogy az MCC új központ nyitását tervezi Londonban.