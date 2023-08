Népszava;

2023-08-29 18:25:00

Roma nők fordultak Novák Katalinhoz a szélsőjobboldali Mi Hazánk gyűlöletkeltő tüntetése miatt

Toroczkai László pártelnök és társai konkrét lépéseket követelnek az Orbán-kormánytól, így azt, hogy az általuk nem kívánatosnak tartott embereket börtönök helyett akár Szibériába, de leginkább Afrikába hurcolnák bérrabtartás keretében.

„Jogunk van egy biztonságos, egymást tiszteletben tartó országban élni, ahol mindenki ugyanolyan esélyekkel és méltósággal élhet Magyarországon. Belefáradtunk a bűnbak szerepbe! Elegünk van a megkülönböztetésből! Nem tűrjük tovább a nyilvános uszítást, gyűlöletkeltést!” – írta a Roma Női Hálózat Novák Katalin köztársaság elnöknek címzett, a Népszavához eljuttatott nyílt levelében a szélsőjobboldal, vagy ahogy írják „fasiszta nézeteket nyilvánosan valló” Mi Hazánk által kedd délutánra a kőbányai börtön elé hirdetett tüntetésre, ahogy a parlamenti párt honlapján olvasható, a „cigánybűnözés” ellen.

A tiltakozó levelet elküldték Sztojka Attilának, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztosnak is, felhívva a figyelmet:

A roma nők az államfőhöz külön is fordultak. „Mi magyarországi romák is ehhez a nemzethez tartozunk, ezért joggal várhatjuk el, hogy a magyar kormány védelmet nyújtson és mindent megtegyen azért, hogy a közösségünket félelemben tartó és meggyalázó, szélsőséges csoportokat elítélje, visszaszorítsa. Úgy gondoljuk hogy az Ön feladata többek között az is, hogy elősegítse társadalmunk békéjét és pozitív megítélését” – tették hozzá. A kormánybiztostól pedig azt kérik, sőt, elvárják, hogy határozottan lépjen fel a szélsőséges események ellen, álljon ki a magyarországi romák jogaiért.

A Roma Női Hálózat a Facebookon ugyancsak demonstrációt hirdetett keddre Budapest belvárosába, a Széchenyi István térre, mert nem akarják, hogy a 2008 és 2009 között rasszista gyilkosságsorozat újra megtörténjen, és hogy mindenki lássa, kiállnak magukért, kiállnak egymásért.

Toroczkai László a Mi Hazánk elnöke, egyben parlamenti frakcióvezetője a keddi tüntetésre „a cigánybűnözés áldozatainak emléknapjára” felhívó YouTube-videójában elmondta, konkrét követeléseik vannak. Egyrészt a Büntető törvénykönyv módosítását szeretnék elérni szigorúbb, keményebb büntetésekkel, továbbá kérik a biztonsági őrök „védelmét”, hogy közfeladatot ellátó személyekké minősítsék őket. A politikus elővenné réginek mondott ötletüket az úgynevezett bérrabtartásról,. Ezt úgy képzelnék el, hogy ha éppen Szibériába nem tudnának küldeni rabokat, illegális migránsokat „köztünk szabadon, bűnözésből élő embereket” egyes afrikai országba exportálnák őket, kormányközi megállapodásokkal. A „cigánybűnözést” Toroczkai rendőrszakmai kifejezésként említette, amelyet korábban mindenki, szerinte a sajtó is elfogadott, és amelynek újbóli bevezetéséről társadalmi vitát akar.