M.A.;

Oroszország;Ukrajna;háború;dróntámadások;

2023-08-30 12:37:00

Oroszország azt üzente, nem maradnak büntetlenül az ukrán dróntámadások

Marija Zaharova szerint a drónok nem tudtak volna megtenni ekkora távolságot a nyugati országok információi nélkül.

– Nem maradnak büntetlenül a keddről szerdára virradóan Oroszországban elkövetett dróntámadások – jelentette be Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője, hozzátéve: a történtekért Ukrajna a felelős.

A BBC szerint a szóvivő közölte, hogy a drónok – melyeknek egy része az Ukrajnától 400 mérföldre lévő pszkovi légitámaszpontot vette célba – nem tudtak volna megtenni ekkora távolságot a nyugati országok információi nélkül.

Az orosz védelmi minisztérium korábbi közlése alapján hat orosz régiót céloztak ukrán drónok szerda hajnalban, ami a háború kitörése óta a legnagyobb, orosz területen végrehajtott dróntámadásnak számít. A moszkvai régió mellett Pszkov, Orjol, Brjanszk, Rjazan és Kaluga felett is dróncsapást hiúsítottak meg. Pszkov régióban egy repülőteret támadtak, ahol tűz ütött ki, és négy Il-78 típusú katonai szállító repülőgépben is sérülések keletkeztek. Mihail Vedernyikov pszkovi területi kormányzó közölte, hogy a károk felmérése napközben is tartani fog, így minden, a reptérre tartó, vagy onnan induló szerdai járatot töröltetett. A tüzet sikerült megfékezni, áldozatokról nem érkeztek jelentések.