Novák Katalin egyetértett Elon Muskkal, és meghívta Budapestre a világ egyik leggazdagabb emberét

M.A.;

interjú;Orbán Viktor;demográfia;Novák Katalin;Elon Musk;

2023-08-30 14:21:00

A köztársasági elnök szeretettel várja az dél-afrikai milliárdost a Demográfiai Csúcstalálkozón, ahol többet is megtudhat a magyar családtámogatási rendszerről.

Szerdán Elon Musk, a Tesla, a Space X és az X-re átkeresztelt Twitter vezére is megosztotta a mikroblogon Tucker Carlson interjúját, melyet Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel készített. Az amerikai milliárdos a bejegyzésben rácsodálkozott, hogy Magyarország demográfiai problémákkal küzd, Novák Katalin államfő pedig kommentben, egy meghívással reagált a szavaira.

– Nagyon érdekes. Magyarország kemény erőfeszítéseket tesz, hogy kezelje a termékenységi ráta okozta problémákat – írta Elon Musk, bár azt nehéz meghatározni, hogy erre az említett interjú melyik részéből következtetett.

Indeed, @elonmusk, we do. We are looking forward to the Budapest #Demographic Summit, the largest international gathering of pro-family forces, which will be held between September 14 and 15, with the participation of many heads of state, prime ministers and influencers, where…