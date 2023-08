Népszava;

Oroszország;Ukrajna;háború;Népszava;Podcast;

2023-08-31 06:30:00

Amíg Vlagyimir Putyin él, addig háború lesz

Robotine az ukrán honvédő háború fordulópontja is lehet – derül ki a Népszava közéleti podcast-sorozata, a Hol Élünk friss adásából.

Ukrajna 2022 ősze óta folyamatosan fenntartja a stratégiai kezdeményező szerepet, és jóval innovatívabb, mint az orosz haderő - mondja el Szenes Zoltán tábornok, a Magyar Honvédség volt vezérkari főnöke, a Nemzetvédelmi Egyetem tanára. Bár az orosz fél erőforrásai továbbra is hatalmasak, délen ismét működni látszik a tavaly ősszel Herszonnál már bevált „indirekt harcászat” ukrán stratégiája.

Ezzel együtt ha délen sikerül áttörni az orosz vonalakat, a háború vége még így is messze van: az oroszok is rendezték a soraikat, láthatóan hosszú konfliktusra rendezkednek be, Jevgenyij Prigozsin kiiktatásával pedig sikerült egységesíteni az orosz hadvezetést. Amíg Vlagyimir Putyin él, addig háború lesz, ám az is látszik, hogy a NATO számol azzal is, hogy az orosz elnök bukása után egy racionálisabb vezetés is jöhet, ezért nyitva tartja az ajtót Oroszország számára. Szenes Zoltán tábornokkal Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes és Batka Zoltán műsorvezető beszélgetett.