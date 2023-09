M.A.;

oktatás;Óbudai Egyetem;Szinyei Merse Pál gimnázium;

2023-09-01 12:55:00

Az alapítványi működésű Óbudai Egyetem átvette a Szinyei Merse Pál Gimnáziumot

Ezt a tanévnyitón jelentette be az intézmény rektora.

Az Óbudai Egyetem átvette a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium és az óvodát, általános-, illetve középiskolát is működtető Orchidea Köznevelési Intézmény fenntartói jogait – jelentette be Kovács Levente, az egyetem rektora.

Az Óbudai Egyetem közleménye szerint Kovács Levente a két közoktatási intézmény tanévnyitóján azt mondta, az egyetem olyan oktatási modell megvalósítását tűzte ki célul, amely segíti a felső- és közoktatás átjárhatóságát a minél magasabb színvonalú műszaki képzés erősítése érdekében.

– jelentette ki. Szerinte a fenntartóváltás révén a közeljövőt érintő gazdasági, technikai és technológiai innovációs kihívásokra is készen állnak majd a diákok, akiknek körében erősíteni szeretnénk a STEM (a természettudományos, a technológiai, a mérnöki tudományos és matematikai) területek népszerűségét. A céljuk – folytatta –, hogy könnyítsék az egyetemi életbe való átmenetet, ami már középtávon csökkentheti a lemorzsolódást is.

– mondta Kovács Levente, hozzátéve: az iskolák önálló jogi személyként megőrzik autonómiájukat, pedagógiai programjukat töretlenül viszik tovább azoknak a tanároknak és munkatársaknak a teljes körével, akik a fenntartóváltáskor az intézmény és alapítvány közösségét alkotják.

Áprilisban egyébként a Szinyei Merse Pál Gimnázium szülői munkaközössége és diákönkormányzata is megszavazta, hogy az Óbudai Egyetem legyen az intézmény fenntartója. Mint lapunk felidézte, nem példa nélküli, hogy egyetemek közoktatási intézményeket is működtetnek – például a tanárképzéssel is foglalkozó Eötvös Loránd Tudományegyetemnek vagy a Nyíregyházi Egyetemnek is vannak gyakorlóiskolái –, de mint az egyeztetésről készült jegyzőkönyvben is rámutattak, arra most kerül sor először, hogy egy egyetem kifejezetten egy középiskola átvételére jelentkezzen.