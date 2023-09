P. L.;

nyílt levél;Hadházy Ákos;Pesty László;

2023-09-01 14:23:00

Hadházy Ákos nyílt levele Pesty Lászlónak: Én is voltam olyan naiv, hogy bíztam a „megtisztulásban”

Volt fideszes az ősfideszesnek.

Lényegében volt fideszesként írt nyílt levelet Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az ősfideszes Pesty László dokumentumfilmesnek, aki a jelek szerint újabban besokallt az orbáni oligarcharendszertől és számos interjút adott kormánykritikus lapoknak - a többi közt a Népszavának is.

Hadházy Ákos azt írta, az sarkallta a nyílt levele megírására, hogy ő tudja, Pesty László miről beszél: egyrészt őt is megkereste már több megzsarolt vállalkozó, másrészt ő is volt korábban Fidesz-tag, és mint fogalmazott, „amikor a gyalázatos trafik csalásról beszéltem, én is voltam olyan naiv, hogy bíztam a megtisztulásban”.

A független országgyűlési képviselő azt írta, tiszteli Pesty Lászlót a kiállásáért, de nem érti, miért kellett ehhez megvárni, amíg a „fideszes nagygömböc” saját környezetéből is elkezd vállalkozásokat einstandolni.

- írta. Hadházy Ákos Pesty Lászlónak arra a gondolatára is reflektált, mely szerint nincs bizonyíték arra, hogy Mészáros Lőrinc Orbán Viktor ämeghosszabbított enyves keze” lenne. Válaszul részint egy logikai lánccal, részint tényekkel igyekszik érvelni - írta.

- fogalmazott az ellenzéki politikus, hozzátéve, ehhez olyan összeköttetések és összeesküvések kellettek, amelyekről ha Orbán tud, az nagy baj, ha nem, az még nagyobb baj.

Ami a konkrét bizonyítékot illeti Mészáros és az Orbán-család pénzügyi viszonyaira, Hadházy a hatvanpusztai birtokviszonyokat hozta fel. E szerint Mészáros Lőrinc 10 éven át évi 15 millióért bérelte a birtokot Orbán Viktor apjától - Orbán Győzőtől - úgy, hogy közben semmilyen valós tevékenységet nem végzett ott.

Pesty László azon állítására, mely szerint nem félti magát attól, hogy bizonyítékok feltárása esetén „baja esne”, Hadházy Ákos úgy reagált, egyetért abban, hogy a NER valószínűleg nem akar az ősfideszes dokumentumfilmesből mártírt csinálni.

Végezetül az ellenzéki politikus számára a legszimpatikusabb, de egyben legmegmosolyogtatóbb állítás az volt, hogy Pesty László úgy érzi, senki nem fogja árulónak tartani a kiállása miatt. Hadházy szerint a dokumentumfilmes nyugodt lehet, mert aki ott igazán fontos, az már régen árulónak tartja. Azt javasolta, kérdezze meg erről Kövér Lászlót, vagy Orbán Viktort, és ha nem éri el őket, az is egy válasz lesz. Objektív tényként pedig azt elelevenítette fel, hogy a fideszes propagandasajtó valamiért nem siet Pesty László nyilatkozatait szemlézni. „Tisztelem Önt, de nagyon sajnálom is” - zárta sorait Hadházy Ákos.