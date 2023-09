Á. B.;

Oroszország;Szijjártó Péter;1956-os forradalom;

2023-09-01 22:17:00

Szijjártó továbbra sem vitatkozna Oroszországgal, hogy hősök voltak-e az 1956-os forradalmárok

Igaz, az orosz gyerekek azt fogják tanulni, hogy a felkelők fasiszták voltak, de a tárcavezető továbbra sem érzi szükségét a hivatalos tiltakozásnak.

Vannak olyan ügyek, amelyekről mi még csak vitázni sem vagyunk hajlandóak - jelentette ki egy újságírói kérdésre egy pénteki sajtóeseményen a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Pétert arról a nagy vitákat kiváltó orosz tankönyvről kérdezték, amelyben fasisztának nevezik az 56'-os forradalom résztvevőit, s egyben leszögezik, hiba volt kivonni az orosz csapatokat Magyarországról.

A tárcavezető nyomatékosította, Magyarország történelmét, a magyar embereket, a magyar emberek szabadságvágyát mindenkinek tiszteletben kell tartania.1956 az akkori forradalom, a magyar történelem egyik legdicsőbb pillanata, amikor a magyar emberek a saját szabadságuk, az ország szuverenitása érdekében az életüket is odaadták. Soha senkivel nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk hajlandók még csak vitázni sem erről - nyomatékosította többször is Szijjártó Péter.

Az atv.hu közlése szerint a tárcavezető hozzátette: – Minden magyar ember, aki akkor kiállt Magyarország szabadságáért, hős. Minden ezzel ellentétes minősítgetést kikérünk magunknak, visszautasítunk.

Itt azért érdekes megjegyezni, hogy 2018-ban egy ennél kevésbé fajsúlyos ügyben gondolta úgy, hogy vitatkozik 56' kérdésében Svédországgal. Ennek nyomatékosítására akkor a stockholmi nagykövetet is bekérette.