2023-09-04 14:19:00

Milák Kristóf visszatért, újrakezdte az edzéseket

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó úszónk nem törődik a fájdalmakkal, és nem csak a 2024-es párizsi olimpiáig, hanem tovább is tervez.

Visszatértem. Szükségem volt a szünetre, mert érzem, hogy most ismét készen állok a folytatásra, ugyanazzal, vagy még acélosabb akarattal is, mint bármikor korábban. Ismét érzem az éhséget, hogy olyan dimenzióit mutassam meg az úszásnak, amit eddig még nem – idézte a Magyar Úszó Szövetség hétfői közleménye a 23 éves Milák Kristóf nyilatkozatát arról, hogy a már első edzésén is túl van a Duna Arénában.

– Kettőzött ambícióval kezdtem újra az edzéseket, beprogramoztam magam, tudom, hogy az első hetek, hónapok fájni fognak, de én választottam ezt az utat, és végigmegyek rajta Párizsig, aztán még tovább is fogalmazott világklasszis úszónk.

Milák június közepén jelentette be, hogy nem indul a fukuokai világbajnokságon. Akkor azt mondta, sem fizikálisan, sem mentálisan nincs olyan állapotban, hogy ott legyen a világ legjobbjai között. Később arról beszélt, hogy szüksége volt a feltöltődésre és úgy érzi, karrierje során három, négy vagy öt olimpiai bajnoki cím van összességében a fejében.

Lapunk is foglalkozott Milák Kristóf saját maga által eldöntött szünetérőr, pihenéséről, amelyről szakemberek, köztük korábbi edzője, Selmeci Attila és Nagy Sándor sportpszichológussal is azt nyilatkozta hogy úszónk esetében szó sincs kiégésről, és a pihenés, kikapcsolódás után visszatérhet.