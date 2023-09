nepszava.hu;

2023-09-05

Navracsics Tibor ígéri, magyar diák nem fog kimaradni az Erasmusból

Bár a nyáron az EU költségvetési biztosa cáfolta a magyar területfejlesztési miniszter derűlátását, a tárcavezető optimista maradt.

Biztos vagyok abban, hogy a magyar kormány meg fog állapodni az Európai Bizottsággal az Erasmus-ösztöndíjjal kapcsolatban, amelyből „magyar diák nem fog kimaradni” – ezt Navracsics Tibor közölte kedden az ATV Híradóval.

A területfejlesztési miniszter emlékeztetett, a következő tárgyalási forduló szeptember elején-közepén lesz Johannes Hahn költségvetési biztossal. Hahn viszont a Népszavának még júliusban azt nyilatkozta, hogy „ha záros határidőn belül nem sikerül megállapodni, majd aláírni a szerződéseket az uniós támogatásokat kezelő Tempus Közalapítvány és a felsőoktatási intézmények között, akkor sok diák és tanár számára már idén ősztől megszűnik a részvétel lehetősége az Erasmus plusz programban”.

A biztos ezzel Navracsics Tibornak a nyáron a magyar sajtónak tett állítását cáfolta, hogy az idei ösztöndíjakat nem fenyegeti veszély. A miniszter ennek ellenére némileg önmagával is ellentmondásba keveredve azt mondta: „Ami egy határidő számunkra, vagy egy határvonal lehet számunkra, az 2024 ősze, a 2024 második féléve utáni finanszírozásról kell most tulajdonképpen megállapodnunk, de addig bőven van idő, és én bízom benne, hogy megállapodásra jutunk.”

Arra a felvetésre, hogy mi lesz, ha mégsem járnak sikerrel a tárgyalások, a politikus úgy reagált, hogy mindenképpen megállapodásra jutnak, és a kormány is biztosítja a lehetőséget. A Népszavának korábban Johannes Hahn arról is beszélt, hogy miért nem reagáltak a nyár elején megküldött magyar javaslatokra az összeférhetetlenség megszüntetését szolgáló feltételek teljesítéséről. Mint fogalmazott „valóban megkapták a magyar csomagot, de abban nincs újdonság, ezért nehéz rá válaszolni”. – Onnan indultunk el, hogy miniszterek és államtitkárok nem lehetnek az alapítványi egyetemek kuratóriumaiban tagok. Most már ott tartunk, hogy a rektorok sem lehetnek kuratóriumi tagok – mondta erről az ATV-nek Navracsics.