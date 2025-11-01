Elmaradt az Európai Unióval és Ukrajnával szemben megszokott kemény retorika.
Bár a nyáron az EU költségvetési biztosa cáfolta a magyar területfejlesztési miniszter derűlátását, a tárcavezető optimista maradt.
A Fehér Házban fogadták a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium csapatát, amely elnyerte a First Global Challenge nevű nemzetközi robotépítő verseny fődíját kedden Washingtonban. A csütörtöki látogatásról Donald Trump elnök lánya és tanácsadója, Ivanka Trump fotót is feltöltött Facebook-oldalára.
Meg nem erősített információk szerint várhatóan vasárnap hazautazhatnak a veronai busztragédia könnyebb sérültjei abból a szállodából, ahol jelenleg tartózkodnak - hangzott al az állami televízióban vasárnap reggel.
Romlott a magyar diákok teljesítménye az utóbbi években, a szövegértés és a természettudományok területén gyengébb, matematikában pedig ugyanolyan eredményeket értek el a tanulók, mint 2012-ben - derült ki az iskolások képességeit összegző, nemzetközi teljesítménymérési program (PISA) 2015-ös felméréséből, amelyet kedden tett közzé az Európai Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD).
A bűnbánat című holland dráma nyerte el vasárnap este az Fiatal Közönség Díját (Young Audience Award), amelyhez Magyarország első ízben csatlakozott. Európa tizenhat városának összesített szavazatai mellett Budapesten is a Bűnbánat című holland film kapta a legtöbb voksot az Európai Filmakadémia diákoknak rendezett nemzetközi seregszemléjén - közölte Papp Csaba, a Magyar Nemzeti Filmalap munkatársa.