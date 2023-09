Hegyi Iván;

tenisz;US Open;Novak Djokovic;Coco Gauff;

2023-09-07 08:51:00

Coco és Djoko: Gauff 68 perc alatt elintézte Osztapenkót, a szerb szupersztár 47-edszer jutott Grand Slam-torna elődöntőjébe

A 19 éves Coco Gauff igazán jó passzban van: legutóbbi 17 meccséből 16-ot megnyert. Ilyen könnyen azonban talán még soha senkit nem múlt felül. Novak Djokovic ezúttal a torna során 50 adogató játékából 49-et megnyerő amerikai Taylor Fritzet győzte le magabiztos mestermunkával.

A női lélek kiszámíthatatlan, ez az alapigazság a US Open negyeddöntőjében újfent bebizonyosodott. A legjobb nyolc között az első szettet Coco Gauff, majd Karolina Muchová is 6:0-ra nyerte Jelena Osztapenko, illetve Sorana Cirstea ellen.

A lett Osztapenko, aki a nyolcaddöntőben a 75 héten át világelső lengyel Iga Swiateket ejtette ki ellentmondást nem tűrő, lehengerlő játékkal, ezúttal a pályát se nagyon találta el, nem egyszer úgy teniszezett, mint aki először fog ütőt a kezébe. A 6:0-s játszma alig húsz percig tartott, Gauff akár azt is hihette volna a habkönnyű szett végén, hogy ez volt a bemelegítés.

A második szettben Osztapenko végre pályára lépett, két játékot is nyert, és további kettőben szintén közel állt ahhoz, hogy fordítson a mérkőzés monoton menetén. Ám az eltékozolt első szett az immár éles helyzetekben visszaütött, a felzárkózással kecsegtető fontos labdamenetekben a balti versenyző rendre rosszul járt, még a szerencse is Gauff-fal volt (túl a hálás amerikai publikumon).

Osztapenko vérszegény teljesítményére jellemző, hogy az indiszponált vesztes több ki nem kényszerített hibát (36) ütött, mint ahány pontot szerzett (35).

Majd azzal magyarázta a magyarázhatatlant: „Biztos voltam benne, hogy az esti programban játszom. Aztán láttam, az első meccs az enyém, és nem tudtam túltenni magam a kissé furcsa ütemezésen.”

Sorana Cirstea nem hivatkozott a körülményekre, igaz, a román teniszező még a 6:0-s szettben is jobban ellenállt Muchovának, mint Osztapenko Gauffnak (nem volt nehéz). Akadt egy játék – 3:0-nál –, amely több mint negyedóráig tartott, és Cirstea kilenc breaklabdája ellenére lett vetélytársáé.

A második játszmában sokáig minden gém szoros volt, Cirstea kis híján felnőtt Muchovához, ami nem semmiség, mert a cseh teniszezőnő a tökéletes kiegyensúlyozottság mellett technikai tárháza gazdagságának is megannyi látványos tanújelét adta. Amilyen sokszínű, olyan stabil játékával 98 perc alatt nyerte meg a meccset 6:0, 6:3-ra, a legjobb négy közé jutása pedig azért is szép, mert a múlt évben az első körben búcsúzott az amerikai nyílt bajnokságtól.

Akkor a világranglista 235. helyezettje volt, most tizedikként jegyzik. Édesapja, Josef Mucha, aki 210 első osztályú meccsen szerepelt a Sigma Olomuc labdarúgócsapatában, büszkébb lehet a lányára, mint pályafutása legszebb góljára. Amúgy Magyarországon is futballozott egy Mucha József, az FTC-ben 252 NB I-es, a válogatottban 6 mérkőzést számlált, és a ferencvárosi közönség kedvenc mondókáinak egyike volt a meccsek kezdetén, hogy „itt a Mucha, lesz majd ruha!”

Vissza a teniszhez: a szerb szurkolók azt kiáltozhatnák a soros – pardon: aktuális – ellenfélnek Djokovic találkozói előtt, hogy „itt a Novak, nincsen tovább!”

Egyúttal megjegyezte, hogy pályafutása közelebb van a véghez, mint a kezdethez. „Nem tudom, hány lehetőséget kapok még” – tette hozzá.

Hiába, ha egyáltalán nem látszik is, már 36 éves. Első döntőjét a US Openen 2007-ben vívta, és nagy küzdelemre késztette a bázeli varázsló Roger Federert (7:6, 7:6, 6:4). Most 13-adszor jutott az amerikai nyílt bajnokság, 47-edszer GS-torna elődöntőjébe. Következő ellenfele is amerikai, a nála tizenhat évvel fiatalabb Ben Shelton lesz. Az ifjú játékos honfitársát, Frances Tiafoe-t múlta felül (6:2, 3:6, 7:6, 6:2), de most úgy érezheti magát, mint az a hegymászó, akire a Nagy Szarvaskő (862 méter) után a Mount Everest vár.

Amire bizton számíthat: Djokovic nem követ el nagy szarvashibát.