2023-09-06 15:50:00

A kormányhivatal harmadszor is zöld utat adott a balatonföldvári vitorláskikötőnek

A grémium korábban már kétszer is úgy látta, hogy a beruházás minden jogszabálynak megfelel, ezzel szemben bíróság mindkét alkalommal megsemmisítette a kormányhivatali határozatot, s új eljárásra kötelezte a hivatalt.

A veszprémi kormányhivatal harmadszor is zöld utat adott a balatonföldvári Nyugati strandon épülő vitorláskikötőnek. A grémium korábban már kétszer is úgy látta, hogy a beruházás minden jogszabálynak megfelel, ezzel szemben bíróság mindkét alkalommal megsemmisítette a kormányhivatali határozatot, s új eljárásra kötelezte a hivatalt. Másodjára a Pécsi Törvényszék arra is felszólította a kormányhivatalt, döntésénél vegye figyelembe a jogerős bírósági döntést, illetve szóvá tette, hogy a hivatali eljárás során sérültek a beruházással szemben peres úton is fellépő civilek jogai.

A harmadik kormányhivatali határozat azután született meg, hogy a balatonföldvári képviselő-testület június végén – a civilek szerint jogszerűtlenül, egy már elkezdett projektre utólag vonatkoztatva - módosította a helyi építési szabályzatot, mely addig kimondta, hogy a strand helye és funkciója nem változtatható meg. Közben július elején a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – a pécsi bírósági ítéletre hivatkozva – visszavonta az épülő vitorláskikötő vízjogi létesítési, tehát valójában építési engedélyét. A beruházás ellen 174 magánszemély írásban is tiltakozott a kormányhivatalnál, ám a döntéshozó arra hivatkozva, hogy jogilag nem megalapozott, laikus beadványokról van szó, nem vette figyelembe kifogásaikat. A kikötő ellen tiltakozó helyi civil szervezet, a Mosolygó Balatonföldvár elnöke, Herényi Károly a legnagyobb közösségi oldalon jelentette be,

Mint arról a Népszava a kezdetektől beszámolt, a földvári Nyugati strandon a Balabo Kft. a kormánypárti többségű önkormányzat teljes körű támogatásával 175 hajó befogadására alkalmas kikötőt épít, melyhez közel 900 milliós állami dotációt is kapott. A cég a bírósági ítéletek ellenére az idei főszezon kezdetéig folyamatosan dolgozott a területen, s így elkészültek a mólószárak, melyek közül a hosszabb közel 400 méter hosszan nyúlik be a tóba.