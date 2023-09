Danó Anna;

egészségügy;praxisok;háziorvosok;Belügyminisztérium;szakdolgozók;bértámogatás;Takács Péter;

2023-09-07 06:30:00

Nem volt elég a 3000 aláírás, mégis praxistámogatásként kapják meg szakdolgozóik bérfedezetét a háziorvosok

Elvben akár hóközi utalással is megérkezhet az összeg.

Praxistámogatásként juttatja el a kormányzat az alapellátó háziorvosokhoz, házi gyermekorvosokhoz valamint a fogorvosokhoz a szakdolgozók júliusi 18 százalékos béremelési támogatását – derült ki Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár lapunk kérdéseire küldött válaszaiból.

Mint azt az államtitkár írta: az erről szóló jogszabály kormányzati egyeztetése még nem zárult le, amint ez megtörténik és a rendeletet kihirdetik a Magyar Közlönyben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) haladéktalanul utalványozza a júliusi, augusztusi bértámogatás összegét az érintett praxisoknak.

Arra a kérdésünkre, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy figyelmen kívül hagyják a több mint kétezer aláíró orvos kérését, miszerint ne praxis, hanem bértámogatásként kapják meg az összeget, Takács Péter azt válaszolta: „a jogszabály módosítás előkészítésekor a háziorvosok javaslatait tekintettük irányadónak. Korábban, még az aláírásgyűjtés előtt, több szakmai szervezet és háziorvos is jelezte, hogy a bértámogatási forma nagyobb adminisztrációs terhet jelent és az elszámolás is rugalmatlan. Különösen azokat hozta hátrányos helyzetbe, akik saját bevételből már korábban kigazdálkodták a dolgozóik számára a béremelés fedezetét. Az új finanszírozási forma kevesebb adminisztrációs terhet és nagyobb rugalmasságot biztosít.

Szerdán arról írtunk, hogy a háziorvosok a napokban utalt finanszírozás részeként számítottak arra, hogy megkapják a szakdolgozóik júliusi béremelésének a fedezetét. Mint arról többször beszámoltunk néhány nap alatt csaknem 3 ezer orvos és szakdolgozó írta alá azt az ívet, amellyel nyomatékot kívántak adni annak a kérésüknek, miszerint bértámogatásként kaphassák meg a praxisok a szakdolgozók béremelésére a forrást. A praxistámogatási formát kedvezőtlennek ítélték az aláírók, mondván,