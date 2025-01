Fordulat egészségügyben - Váratlan megállapodás született

Szerda késő este váratlanul megszületett az egyezség az érdekvédők és a kormány között az egészségügyben dolgozók béremeléséről - ezt az emberi erőforrások minisztere csütörtök délelőtt hivatalosan is megerősítette. Tájékoztatása szerint szeptember elsejétől a szakorvosok és szakgyógyszerészek alapbére idén bruttó 107 ezer, jövőre bruttó 100 ezer forinttal nő, a szakdolgozóknál pedig új bértáblát vezetnek be. Idén 26,5 százalékkal nő az alapbér, az emelés pedig jövőre is folytatódik, az ápolók két év alatt 50 százalékos, az orvosok pedig 2017 szeptemberétől újabb 100 ezer forintos emelést kapnak.