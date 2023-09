Á. B.;

2023-09-06 19:14:00

Nyomozás indulhat a török elnök testőrei által megvert férfi ügyében

A rendőrség hivatalból nem lépett a történtekkel kapcsolatban.

Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelte a Magyar Szocialista Párt (MSZP) frakcióvezetőjének egyik írásbeli kérdését.

Tóth Bertalan azt követően fordult a vádhatóság vezetőjéhez, hogy - mint mi is hírt adtunk róla - amikor Bán Tamás augusztus 20-án meglátta a török elnököt a Matild Hotelnél, beintett a politikusnak. Válaszul mintegy féltucat testőrszerű figura leteperte, egy kerítéshez szorította, majd a földre vitték, többször a hátába és a veséjébe térdeltek, kicsavarták a kezét, közben pedig valaki a heréjét is markolászta. A férfi elmondása szerint néhány perc után a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai közbeavatkoztak, akik támadói és közé férkőztek, az általa Recep Tayyip Erdoğan embereinek véltek pedig kívülre kerültek, de még így is többször pofon vágták.

Az ellenzéki politikus jelezte, valóban vállalhatatlan volt a férfi véleménykifejezés módja, azonban a jóízlést érintő kérdéseket mégis felülírja az a tény, hogy az ügyben érintett állampolgár gyanúja szerint egy külföldi állam vezetőjének kíséretéhez tartozók bántalmazhatták saját hazájában véleményének szabad kinyilvánításáért. Különösen azért tűnik aránytalannak a fellépés, mert a sajtóban megjelent hírek alapján nem tűnik úgy, hogy a török államfő biztonságát veszély fenyegette volna, a magyar választópolgárt sokkal inkább a politikai véleménye miatt érhette fizikai támadás - tette hozzá.

Éppen ezért többek közt arra volt kíváncsi, történt-e bűncselekmény, s milyen vizsgálatot kíván indítani az ügyben.

Polt Péter válaszában jelezte, a kérdést feljelentésként értékelte, s azt elbírálás céljából megküldte az V. Kerületi Rendőrkapitányságnak.

Korábban egyébként lapunk is érdeklődött, hogy indult-e valamilyen eljárás, azonban a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nem válaszolt. Szintúgy hallgat a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a tárcától azt szerettük volna megtudni, milyen diplomáciai lépéseket terveznek az ügyben. A Miniszterelnökséget vezető miniszter viszont azt közölte, a bántalmazás nincs az ország legfontosabb ügyei közt, ugyanis nem történt súlyos sérülés.

Tóth Bertalan ugyancsak szerette volna megtudni, milyen diplomáciai lépéseket tervez a Szijjártó Péter vezette tárca, azonban Magyar Levente azzal hárította el a kérdést, hogy a „Belügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján a magyar hatóságokhoz az esettel összefüggésben állampolgári bejelentés, feljelentés vagy rendőri intézkedés elleni panasz eddig nem érkezett.”