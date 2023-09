Á. B.;

2023-09-01 16:22:00

A Szijjártó-féle külügy és a rendőrség megnémult a török elnök testőrei által Budapesten megvert férfi ügyében

Gulyás Gergely szerint ugyan folyik eljárás, ám azt nem tudni, hogy pontosan milyen jellegű. A diplomácia ingerküszöbét a jelek szerint nem érte el, hogy egy magyar embert bántalmaznak török biztonságiak a magyar fővárosban.

Sem a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, sem a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK) nem volt elegendő két nap, hogy válaszoljanak a Népszava kérdéseire az Recep Tayyip Erdoğan török elnök biztonsági emberei által bántalmazott férfi ügyében.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, amikor Bán Tamás augusztus 20-án meglátta a török elnököt a Matild Hotelnél, beintett a politikusnak. Válaszul integy féltucat testőrszerű figura leteperte, egy kerítéshez szorította, majd a földre vitték, többször a hátába és a veséjébe térdeltek, kicsavarták a kezét, közben pedig valaki a heréjét is markolászta. A férfi elmondása szerint néhány perc után a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai közbeavatkoztak, akik támadói és közé férkőztek, az általa Recep Tayyip Erdoğan embereinek véltek pedig kívülre kerültek, de még így is többször pofon vágták.

Elmondása szerint feljelentést is akart tenni az ügyben, azonban hiába tettük fel kérdéseinket a BRFK-nak még szerdán, nem érkezett válasz. A többi között azt szerettük volna megtudni, hogy valóban érkezett-e hozzájuk ilyen jellegű beadvány.

Szintén hallgat a külügyi tárca is. A minisztériumnál arról érdeklődtünk - ugyancsak szerdán - hogy milyen diplomáciai lépéseket kívánnak tenni, amiért a török elnök emberei a magyar fővárosban megvertek egy magyar állampolgárt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter legutóbbi sajtótájékoztatóján azt közölte, folyik eljárás az ügyben. Gulyás Gergely ugyanakkor jelezte, mivel nem történt súlyos sérülés, ezért nem tartja az ország egyik legfontosabb ügyei közt a történteket.